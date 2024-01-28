Через фейкові інтимні фото Тейлор Свіфт співачка зникла з пошуку соцмережі X

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/TaylorSwift

Раніше на сайт для дорослих було завантажено фотографії, які згенерував штучний інтелект. На них американська співачка Тейлор Свіфт представлена у відвертих образах. На цей скандал вже відреагували в соцмережі X (колишній Twitter.

Про це повідомляє видання Page Six.

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34-річна співачка, яка стала людиною року за версією глянцю Time, більше не доступна для пошуку на платформі X через скандал навколо фотографій зі штучним інтелектом.

"Це тимчасова дія, яку ми виконуємо з великою обережністю, оскільки ми надаємо пріоритет безпеці в цьому питанні", — заявили в компанії X, яка належить мільярдеру Ілону Маску.

Скриншот: соцмережа X

Як тільки зображення стали вірусними, фанати співачки стали на її захист, благаючи людей не ділитися ними. На скандал відреагували навіть у Білому домі. Сама Тейлор поки що відверті фейкові фотографії не прокоментувала. Втім, за інформацією таблоїдів, вона розглядає можливість подати позов до суду.

На деяких фото, які було видалено, Свіфт займається інтимом під час гри бойфренда, спортсмена Тревіса Келса. Гравець американського футболу команди Канзас-Сіті Чіфс Національної футбольної ліги поки що публічно скандал також не прокоментував.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келс. Фото: Instagram/tswiftkelcebeloved

Ситуація ыз зірками викликала активні обговорення в американському суспільстві щодо перегляду законодавства, аби запобігти подібним кейсам у майбутньому. Активізувалися й противники штучного інтелекту, які вже багато років виступають проти залучення технології в життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус". Також ми розповідали, що американський актор Кевін Спейсі залишився без розкішного маєтку після скандалу з домаганнями.