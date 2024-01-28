Из-за фейковых интимных фото Тейлор Свифт певица исчезла из поиска соцсети X

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/TaylorSwift

Ранее на сайт для взрослых были загружены фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом. На них американская певица Тейлор Свифт представлена в откровенных образах. На этот скандал уже отреагировали в соцсети X (бывший Twitter).

Об этом сообщает издание Page Six.

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34-летняя певица, ставшая человеком года по версии глянца Time, больше не доступна для поиска на платформе X из-за скандала вокруг фотографий с искусственным интеллектом.

"Это временное действие, которое мы выполняем с большой осторожностью, поскольку мы придаем приоритет безопасности в этом вопросе", — заявили в компании X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Скриншот: соцсеть X

Как только изображения стали вирусными, фанаты певицы встали на ее защиту, умоляя людей не делиться ими. На скандал отреагировали даже в Белом доме. Сама Тейлор пока откровенные фейковые фотографии не прокомментировала. Впрочем, по информации таблоидов, она рассматривает возможность подать иск в суд.

На некоторых фотографиях, которые были удалены, Свифт занимается интимом во время игры бойфренда, спортсмена Тревиса Келса. Игрок американского футбола команды Канзас-Сити Чифс Национальной футбольной лиги пока публично скандал также не прокомментировал.

Тейлор Свифт и Тревис Келс. Фото: Instagram/tswiftkelcebeloved

Ситуация со звездами вызвала активные обсуждения в американском обществе по пересмотру законодательства, чтобы предотвратить подобные кейсы в будущем. Активизировались и противники искусственного интеллекта, уже многие годы выступающие против вовлечения технологии в жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт не понравилась шутка ведущего на премии "Золотой глобус". Также мы рассказывали, что американский актер Кевин Спейси остался без роскошного поместья после скандала с притязаниями.