Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чем старше, тем привлекательнее — Дженнифер Лопес в золотом платье украсила обложку ELLE arrow

Чем старше, тем привлекательнее — Дженнифер Лопес в золотом платье украсила обложку ELLE

1 декабря 2023 08:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Чем старше, тем привлекательнее - Дженнфер Лопес в золотом платье украсила обложку ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дженнифер Лопес появилась на обложке известного глянца, посвященного женщинам в Голливуде, где "засветила" роскошные формы. В интервью 54-летняя актриса сказала, что "женщины становятся соблазнительнее с возрастом".

Об этом пишет ELLE.

Читайте также:

Откровенная фотосессия Дженнифер Лопес

Актриса и певица снялась в соблазнительной фотосессии в дизайнерских нарядах. Так, для обложки красавица примеряла золотое платье от Ralph Lauren за 5 990 долларов и серьги Schiaparelli за 1 100 долларов.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE
Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

 

Говоря о растущем количестве ролей для женщин постарше, Дженнифер сказала: "Люди поняли, что женщины становятся соблазнительнее с возрастом. Они становятся более образованными, у них появляется характер. Все это очень красиво и привлекательно, и не только физически, но и внутренне, красота, которую приобретаешь с возрастом, мудрость, которую приобретаешь".

Артистка поразмышляла о возрасте и рассказала, собирается ли на пенсию.

"Я вижу себя работающей столько, сколько захочу. Я не знаю, какой это возраст. Может быть, 70, возможно, 80, возможно, 90, я не знаю. Но я знаю, что это для меня, если я захочу этого, и я хочу это доказать. У меня всегда было такое мышление: никогда не позволять никому загонять меня в рамки из-за того, где я родилась, откуда я, какого возраста, чего-то подобного. Для меня этих границ не существует", — говорит певица.

Напомним, талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс.

Ранее Хайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме