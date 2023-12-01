Чем старше, тем привлекательнее - Дженнфер Лопес в золотом платье украсила обложку ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Дженнифер Лопес появилась на обложке известного глянца, посвященного женщинам в Голливуде, где "засветила" роскошные формы. В интервью 54-летняя актриса сказала, что "женщины становятся соблазнительнее с возрастом".

Об этом пишет ELLE.

Читайте также:

Откровенная фотосессия Дженнифер Лопес

Актриса и певица снялась в соблазнительной фотосессии в дизайнерских нарядах. Так, для обложки красавица примеряла золотое платье от Ralph Lauren за 5 990 долларов и серьги Schiaparelli за 1 100 долларов.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Певица Дженнифер Лопес. Фото: ELLE

Говоря о растущем количестве ролей для женщин постарше, Дженнифер сказала: "Люди поняли, что женщины становятся соблазнительнее с возрастом. Они становятся более образованными, у них появляется характер. Все это очень красиво и привлекательно, и не только физически, но и внутренне, красота, которую приобретаешь с возрастом, мудрость, которую приобретаешь".

Артистка поразмышляла о возрасте и рассказала, собирается ли на пенсию.

"Я вижу себя работающей столько, сколько захочу. Я не знаю, какой это возраст. Может быть, 70, возможно, 80, возможно, 90, я не знаю. Но я знаю, что это для меня, если я захочу этого, и я хочу это доказать. У меня всегда было такое мышление: никогда не позволять никому загонять меня в рамки из-за того, где я родилась, откуда я, какого возраста, чего-то подобного. Для меня этих границ не существует", — говорит певица.

Напомним, талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс.

Ранее Хайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.