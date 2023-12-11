Чого ти гола? — Анна Трінчер показала свій новий кліп бабусі

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Завтра, 12 грудня, Анна Трінчер презентує нову пісню "Колоски" і кліп на неї. Співачка вже встигла заінтригувати, що відео буде досить провокативним. Вона показала його своїй бабусі.

Її реакцією поділилася у сторіс в Instagram.

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"Добре, що дідуня не бачить"

Анна Трінчер часто показує свою родину у соціальних мережах. Особливо бабусю, яка дуже кумедно реагує на все, що робить її онука.

Цього разу Аня показала бабусі свій новий кліп, прем'єра якого відбудеться завтра. Співачка одразу попередила, що він досить провокативний.

З перших кадрів у бабусі виникла купа суперечливих емоцій.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"А чого це ти роздягаєшся, гола? Це так треба? Капець!" — не стримувала емоцій бабуся.

Найбільше у кліпі жінку здивував зовнішній вигляд Трінчер. Бабуся наполягала на тому, що Аня занадто оголена.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"А чого це весь час пуз виглядає? Обично попу показують, сіську вивалять, а ти пуз! Ну там пуза то нема, все всохло. Добре, що дідуня не бачить", — підсумувала вона.

Цікаве порівняння виникло і щодо губ співачки.

"А губи які в тебе! Як ліверна ковбаса", — зауважила бабуся.

І хоча здивування від побаченого читалося по її обличчю, бабуся визнала, що у кліпі Аня дуже красива.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"Я тобі скажу, що ти тут гарна. Я навіть не думала, що ти така славна у нас", — додала вона.

Нагадаємо, Волошин показав квартиру, у яку переїхав після розлучення з Трінчер.

Також ми писали, що Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення.