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Почему ты голая? — Анна Тринчер показала свой новый клип бабушке

11 декабря 2023 17:10
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Чего ты голая? – Анна Тринчер показала свой новый клип бабушке
Скриншот со страниц instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Завтра, 12 декабря, Анна Тринчер презентует новую песню "Колоски" и клип на нее. Певица уже успела заинтриговать, что видео будет достаточно провокационным. Она показала его своей бабушке.

Ее реакцией поделилась в сторис в Instagram.

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"Хорошо, что дедушка не видит"

Анна Тринчер часто показывает свою семью в социальных сетях. Особенно бабушку, которая очень смешно реагирует на все, что делает ее внучка.

На этот раз Аня показала бабушке свой новый клип, премьера которого состоится завтра. Певица сразу предупредила, что он достаточно провокативный.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С первых кадров у бабушки возникла куча противоречивых эмоций.

 

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

"А чего это ты раздеваешься, голая? Это так надо? Капец!" — не сдерживала эмоций бабушка.

Больше всего в клипе женщину удивил внешний вид Тринчер. Бабушка настаивала на том, что Аня слишком оголена.

 

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

"А чего это все время пуз выглядывает? Обычно попу показывают, сиську вывалят, а ты пуз! Ну там пуза-то нет, все усохло. Хорошо, что дедушка не видит", — подытожила она.

Интересное сравнение возникло и по поводу губ певицы.

"А губы какие у тебя! Как ливерная колбаса", — заметила бабушка.

И хотя удивление от увиденного читалось по ее лицу, бабушка признала, что в клипе Аня очень красивая.

 

Скриншот со страниц instagram.com/annatrincher_official

"Я тебе скажу, что ты здесь красивая. Я даже не думала, что ты такая славная у нас", — добавила она.

Напомним, Волошин показал квартиру, в которую переехал после развода с Тринчер.

Также мы писали, что Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.

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