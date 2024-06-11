Возлюбленную Дантеса ударил по ягодицам незнакомый мужчина

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: скриншот интервью

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился неприятной историей, которая случилась с его любимой Дашей Кацуриной во Львове. Девушку во время прогулки ударил по ягодицам неизвестный мужчина.

Об этом он рассказал в интервью M1 music.

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Дантес о неприятном случае во Львове и абьюз

Недавно певец выпустил клип на песню "Дура" об абьюзивных отношениях. Артист признался, что на эту песню его вдохновили украинские шоу "Беременная в 16" и "СуперМама", в которых часто показывают негативный пример насилия в отношениях.

Дантес признается, что абьюз в отношениях появляется из-за того, что в советское время это было вариантом нормы. Он вспомнил, что в школе дергал девочек за косы, ведь так поступало большинство его одноклассников.

Он вспомнил, как во время прогулки по Львову, к его любимой Даше Кацуриной подошел неизвестный мужчина и ударил по ягодицам. Он не пошел дальше, а еще и добавил, что все нормально. Дантес уверен, что люди себе до сих пор позволяют такое поведение из-за терпения к таким казалось бы не винным обидам девочек, как дергание за косички.

Украинский певец Владимир Дантес с любимой Дашей Кацуриной. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Украинский певец Владимир Дантес с любимой Дашей Кацуриной. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Мы гуляли по Львову и какой-то мужчина дал Даше по заднице. Он потом сразу такой: "Да что ты, малышка, успокойся". И это называется кетколинг. И вообще такие штуки почему-то у нас считаются нормой. И я в детстве так же вел себя по неопытности. Тогда просто ты не умеешь по-другому. Со временем тебе объясняют, что за косички дергать — не прикольно. И девушки, к сожалению, часто прощают, потому что готовы поверить в лучшее", — пояснил певец.

Напомним, мы ранее писали, что из звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк и певец Владимир Дантес объединились ради помощи бездомным животным. А также артист трогательно поздравил любимую с днем рождения.