Чоловік Марічки Падалко перестав спілкуватися з родичами в Росії — коли саме

Марічка Падалко з чоловіком до початку повномасштабної війни. Фото: Instagram/yehorsoboliev

Ведуча національного телемарафону Марічка Падалко зізналася, що її чоловік, колишній нардеп Єгор Соболєв, повністю відмовився від спілкування з батьками. Рідні захисника України, який взяв зброю в руки, проживають в Анапі, що на півдні країни-терориста.

Про це Падалко розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Єгор Соболєв народився у російському Краснодарі. Коли майбутньому захиснику України був один рік, його батько загинув, а мама Олена з сином переїхала до Донецька. Пізніше родина виїхала на Сахалін до міста Чехов. Там Єгор закінчив середню школу, вступив на історичний факультет педінституту, однак покинув навчання та переїхав до бабусі до України.

"Раніше ми регулярно бачилися. До 2013 року їздили до них у гості в Анапу. Після початку війни 2014 року на якийсь час припинили спілкування з політичних причин. А потім вони до нас приїжджали двічі. Востаннє вони були перед початком карантину. Ходили в школу на останній дзвоник, на закриття танцювальних сезонів, футбольні матчі — вони бачили весь наш контент: гімн, прапори, в нас доволі патріотична школа. Ми вже навчилися підтримувати спілкування як родичі, аж поки не почалася повномасштабна війна", — зізналась Падалко.

За словами Марічки, родичі Єгора відмовляються засуджувати кремлівську агресію, стверджуючи, що "не все так однозначно". Тому Соболєв не спілкується з родичами з Росії.

"І не хоче обговорювати перспективи такого спілкування. Під час звільнення Київської області вони з побратимами стояли на позиції між Бучею та Ірпенем. Це було складне місце, яке сильно обстрілювалося. Крім того, я думаю, що він забагато побачив там. І коли батьки писали йому щось про те, що "не все так однозначно", він мені сказав, що його мама померла тоді в Бучі", — розповіла Падалко.

Зазначимо, що Соболєв доєднався до ТрО ще до початку повномасштабної війни, брав участь у звільненні Київської області, воював на сході та півдні України. Нині перебуває на Запорізькому напрямку, де очолює підрозділ БпЛА.

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