Муж Марички Падалко перестал общаться с родственниками в России — когда именно

Маричка Падалко с мужем до начала полномасштабной войны. Фото: Instagram/yehorsoboliev

Ведущая национального телемарафона Маричка Падалко призналась, что ее муж, бывший нардеп Егор Соболев, полностью отказался от общения с родителями. Родные защитника Украины, взявшего оружие в руки, проживают в Анапе, на юге страны-террориста.

Об этом Падалко рассказала в интервью OBOZ.UA.

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О муже Падалко и его родственниках

Егор Соболев родился в российском Краснодаре. Когда будущему защитнику Украины был один год, его отец погиб, а мама Елена с сыном переехала в Донецк. Позже семья уехала на Сахалин в город Чехов. Там Егор окончил среднюю школу, поступил на исторический факультет пединститута, однако оставил учебу и переехал к бабушке в Украину.

"Раньше мы регулярно виделись. До 2013 года ездили к ним в гости в Анапу. После начала войны в 2014-м на время прекратили общение по политическим причинам. А потом они к нам приезжали дважды. В последний раз они были перед началом карантина. Ходили в школу на последний звонок, к закрытию танцевальных сезонов, футбольные матчи — они видели весь наш контент: гимн, флаги, у нас достаточно патриотическая школа. Мы уже научились поддерживать общение как родственники, пока не началась полномасштабная война", — призналась Падалко.

По словам Марички, родственники Егора отказываются осуждать кремлевскую агрессию, утверждая, что "не все так однозначно". Потому Соболев не общается с родственниками из России.

"И не хочет обсуждать перспективы такого общения. Во время освобождения Киевской области они с побратимами стояли на позиции между Бучей и Ирпенем. Это было сложное место, которое сильно обстреливалось. Кроме того, я думаю, что он многое увидел там. И когда родители писали ему что-то о том, что "не все так однозначно", он мне сказал, что его мама умерла тогда в Буче", — рассказала Падалко.

Отметим, что Соболев присоединился к ТрО еще до начала полномасштабной войны, участвовал в освобождении Киевской области, воевал на востоке и юге Украины. В настоящее время находится в Запорожском направлении, где возглавляет подразделение БпЛА.

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