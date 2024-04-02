Муж Оли Поляковой публично прокомментировал скандал о ее романе с блоггером Владом Мицкевичем

Певица Оля Полякова с мужем бизнесменом Вадимом Буряковским. Фото: Jetsetter

Недавно блогер и эксучастник шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич заявил об их романе с певицей Олей Поляковой. Он опубликовал фотографии с поцелуями со звездой, однако впоследствии опроверг свое заявление. На эту резонансную историю отреагировал муж певицы Вадим Буряковский.

Прокомментировал слухи о новом романе своей жены он во время эфира певицы в Instagram.

Читайте также:

Муж Оля Поляковой пообещал "по-взрослому" разобраться с Владиславом Мицкевичем

Недавно в сети распространились фото, на которых Полякова нежно целуется с блогером Владом Мицкевичем, с которым она вела кулинарный проект "Он готовит, она управляет". Он заявил о том, что раньше встречался с певицей за спиной её мужа.

Почти сразу Мицкевич удалил все фото и принес свои извинения. Он объяснил, что сделал это под влиянием алкоголя и антидепрессантов.

Звезда долгое время не комментировала эту ситуацию, однако впоследствии заявила, что у них не было никакого романа и блогер просто захотел отомстить за то, что она отказала ему в сотрудничестве.

Через некоторое время после скандала, звезда провела прямой эфир с поклонниками в Instagram, в котором также засветился её муж Вадим Буряковский. Он вроде бы в шутку пригрозил скандальному блогеру физической расправой.

Во время прямого эфира Полякова спросила своего мужа: "Мицкевичу ноги будем отрывать?" , на что тот ответил: "Как всегда".

Ранее мы писали, что известный украинский шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес обнажились ради благотворительного сбора. Также ведущая Валентина Хамайко рассказала о личной трагедии.