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Чоловік принцеси Анни вперше прокоментував її госпіталізацію

25 червня 2024 22:55
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Стас Кожушко
Редактор
Королівська родина прокоментувала госпіталізацію принцеси Анни
Принцеса Анна. Фото: Instagram/theroyalfamily
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні єдину сестру короля Чарльза III, 73-річну принцесу Анну, госпіталізували зі струсом мозку. Провідати її у вівторок, 25 червня, прийшли донька Зара Тіндолл та чоловік, віцеадмірал Тімоті Лоуренс.

Про це повідомляє видання Hello.

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Родина принцеси Анни про її госпіталізацію

Виходячи через головний вхід лікарні, Тімоті Лоуренс повідомив пресі, що його дружина почувається добре. За його словами, одужання йде повільно, але впевнено. На запитання, чи привіз він щось для принцеси, Лоуренс відповів, що кілька ласощів з дому.

"Ми обоє глибоко вдячні медичній групі та допоміжному персоналу лікарні за їхню кваліфіковану допомогу, а також службам швидкої допомоги, які були такими чудовими на місці події. Ми обидва глибоко зворушені всіма добрими повідомленнями, які отримали від такої кількості близьких і далеких людей. Це дуже багато означає", — зазначив він. 

Зара Тіндолл прибула до лікарні Саутмід у Брістолі в джинсовому вбранні та білих кросівках. Свій образ донька принцеси Анни доповнила сонцезахисними окулярами та клатчем. Від коментарів вона відмовилась.

Через госпіталізацію принцеса Анна була змушена відмовитися від державного бенкету з нагоди візиту японської королівської сім'ї. Також під загрозою її поїздка до Канади, яка запланована на кінець тижня. 

Подробиці інциденту не розголошуються. Втім медична команда принцеси Анни припустила, що травма голови відповідає типу удару від копит або голови коня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що герцогиня Софі та принцеса Беатріс з'явилися на заході в однакових сукнях. Також ми писали, що принц Вільям з дітьми відірвався на концерті американської співачки Тейлор Свіфт.

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