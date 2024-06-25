Королевская семья прокомментировала госпитализацию принцессы Анны

Принцесса Анна. Фото: Instagram/theroyalfamily

Накануне единственную сестру короля Чарльза III, 73-летнюю принцессу Анну, госпитализировали с сотрясением мозга. Навестить ее во вторник, 25 июня, пришли дочь Зара Тиндолл и муж, вице-адмирал Тимоти Лоуренс.

Об этом сообщает издание Hello.

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Выходя через главный вход больницы, Тимоти Лоуренс сообщил прессе, что его жена чувствует себя хорошо. По его словам, выздоровление идет медленно, но уверенно. На вопрос, привез ли он что-нибудь для принцессы, Лоуренс ответил, что несколько лакомств из дома.

"Мы оба глубоко благодарны медицинской группе и вспомогательному персоналу больницы за их квалифицированную помощь, а также службам скорой помощи, которые были так прекрасны на месте происшествия. Мы оба глубоко тронуты всеми добрыми сообщениями, которые получили от такого количества близких и дальних людей. Это очень много значит", — отметил он.

Зара Тиндолл прибыла в больницу Саутмид в Бристоле в джинсовом наряде и белых кроссовках. Свой образ дочь принцессы Анны дополнила солнцезащитными очками и клатчем. От комментариев она отказалась.

Zara Tindall сессионный принцесса Анна в hospital после его "содержания тревоги" https://t.co/AbdFvQFRor pic.twitter.com/O96O73Mxxg — Mirror Royal (@MirrorRoyal) Июнь 25, 2024

Из-за госпитализации принцесса Анна была вынуждена отказаться от государственного банкета по случаю визита японской королевской семьи. Также под угрозой ее поездка в Канаду, которая запланирована на конец недели.

Подробности инцидента не разглашаются. Впрочем, медицинская команда принцессы Анны предположила, что травма головы соответствует типу ушиба от копыт или головы лошади.

Напомним, ранее мы рассказывали, что герцогиня Софи и принцесса Беатрис появились на мероприятии в одинаковых платьях. Также мы писали, что принц Уильям с детьми оторвался на концерте американской певицы Тейлор Свифт.