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Не може згадати, що сталося — нові подробиці нещасного випадку з сестрою короля Чарльза

25 червня 2024 09:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Не може згадати, що сталося — нові подробиці нещасного випадку з сестрою короля Чарльза
Принцеса Анна. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Сестра короля Чарльза, принцеса Анна відновлюється у лікарні після струсу мозку, коли її вдарив по голові кінь. 73-річна сестра короля гуляла по своєму маєтку в Геткомб-парку в графстві Глостершир, коли стався інцидент.

Пор це пише Daily Mail.

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Принцеса Анна отримала незначі травми

Через травми, які вона зазнала, сестра короля Чарльза не може пригадати, що саме сталося. Викликали повітряну швидку, і їй надали медичну допомогу на місці, перш ніж доправили до лікарні. Супроводжував її чоловік сер Тім Лоуренс. Також відомо, що у неї незначні поранення голови, і вона буде перебувати під наглядом протягом кількох днів, всі її заходи були скасовані, а також робочий візит до Канади.

 

 

Однак Анна перебуває у свідомості та почувається комфортно, і очікується, що вона матиме "повне та швидке одужання". Відомо лише те, що під час аварії поруч були коні, і її медична команда каже, що її рани відповідають травмі голови або ногою тварини.

Принцеса лікується в лікарні Саутмід у Брістолі, за 45 хвилин від її будинку в Глостерширі.

Очікується, що її випишуть пізніше цього тижня. Це головний травмпункт у регіоні, що свідчить про те, наскільки серйозним був інцидент. Цей нещасний випадок є ще однією драмою, яка вплинула на королівську родину після діагностованого раку у короля та принцеси Уельських. Анна одна з найбільш працьовитих членів королівської сім’ї.

Представник Букінгемського палацу сказав: "Принцеса отримала незначні травми та струс мозку після інциденту в маєтку Гаткомб Парк. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль для спостереження, і очікує на повне та швидке одужання. Король в курсі, і він приєднується до всієї королівської сім’ї, висловлюючи щирі побажання принцесі якнайшвидшого одужання".

У неї було вісім заходів по всій країні, перш ніж вона мала виїхати до Канади в четвер: "Її Королівська Високість приносить свої вибачення всім, хто може зазнати незручностей або розчаруватися в результаті інциденту", — повідомили в палаці.

Нагадаємо, король Чарльз ніжно привітав принца Вільяма з днем народження. А раніше батько Меган Маркл назвав свою заповітну мрію.

нещасний випадок
принцеса Анна
королівська родина
інцидент

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