Не може згадати, що сталося — нові подробиці нещасного випадку з сестрою короля Чарльза
Сестра короля Чарльза, принцеса Анна відновлюється у лікарні після струсу мозку, коли її вдарив по голові кінь. 73-річна сестра короля гуляла по своєму маєтку в Геткомб-парку в графстві Глостершир, коли стався інцидент.
Пор це пише Daily Mail.
Принцеса Анна отримала незначі травми
Через травми, які вона зазнала, сестра короля Чарльза не може пригадати, що саме сталося. Викликали повітряну швидку, і їй надали медичну допомогу на місці, перш ніж доправили до лікарні. Супроводжував її чоловік сер Тім Лоуренс. Також відомо, що у неї незначні поранення голови, і вона буде перебувати під наглядом протягом кількох днів, всі її заходи були скасовані, а також робочий візит до Канади.
Однак Анна перебуває у свідомості та почувається комфортно, і очікується, що вона матиме "повне та швидке одужання". Відомо лише те, що під час аварії поруч були коні, і її медична команда каже, що її рани відповідають травмі голови або ногою тварини.
Принцеса лікується в лікарні Саутмід у Брістолі, за 45 хвилин від її будинку в Глостерширі.
Очікується, що її випишуть пізніше цього тижня. Це головний травмпункт у регіоні, що свідчить про те, наскільки серйозним був інцидент. Цей нещасний випадок є ще однією драмою, яка вплинула на королівську родину після діагностованого раку у короля та принцеси Уельських. Анна одна з найбільш працьовитих членів королівської сім’ї.
Представник Букінгемського палацу сказав: "Принцеса отримала незначні травми та струс мозку після інциденту в маєтку Гаткомб Парк. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль для спостереження, і очікує на повне та швидке одужання. Король в курсі, і він приєднується до всієї королівської сім’ї, висловлюючи щирі побажання принцесі якнайшвидшого одужання".
У неї було вісім заходів по всій країні, перш ніж вона мала виїхати до Канади в четвер: "Її Королівська Високість приносить свої вибачення всім, хто може зазнати незручностей або розчаруватися в результаті інциденту", — повідомили в палаці.
Нагадаємо, король Чарльз ніжно привітав принца Вільяма з днем народження. А раніше батько Меган Маркл назвав свою заповітну мрію.
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