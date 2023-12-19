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Чоловік Скарлетт Йоганссон жорстко потролив Меган Маркл

19 грудня 2023 16:14
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Чоловік Скарлетт Йоганссон жорстко потролив Меган Маркл
Колін Джост та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: NBC
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У шоу Saturday Night Live висміяли нову різдвяну листівку принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Пильноокі королівські спостерігачі помітили, що у 5-річного принца Луї відсутній середній палець.

Про це пише New York Post.

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Королівська родина нещодавно поділилася святковою листівкою на передодні Різдва. Але не обійшлося без конфузу.

"Різдвяна фотографія, оприлюднена королівською сім’єю, демонструє погану роботу Photoshop, на якій, схоже, відсутній палець принца Луї. І це мило. Меган Маркл сказала, що у неї є палець, яким вони можуть скористатися, якщо їм знадобиться", — пожартував ведучий шоу та чоловік акторки Скарлет Йоганссон Колін Джост.

Тиждень тому принц і принцеса Уельські опублікували в Instagram чорно-білу фотографію, на якій зображені вони та їхні троє дітей — 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та Луї.

"Наша сімейна різдвяна листівка на 2023 рік", — написала пара під підписом.

У заяві, опублікованій сім'єю, вони зазначили, що "дуже раді поділитися новою фотографією своєї родини".

Кілька користувачів мережі вказали на певний недолік.

"Почекайте, а де середній палець Луї?".

"У Луї не вистачає пальця, це, мабуть, найгірше фото, зроблене в фотошопі", — написали у мережі.

Нагадаємо, в інтернеті зпичинився ажіотаж через продаж новорічних прикрас на честь принца Вільяма.

Раніше Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото.

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