Кейт Міддлтон та принц Вільям відтворили його дитяче різдвяне фото

Принц Вільям з Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Вільям та Кейт Міддлтон представили нову різдвяну листівку. Фото нагадує знімок минулих років, на якому позують сини принцеси Діани у дитинстві.

Про це пише Daily Mail.

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Різдвяні листівки королівської родині будуть роздані друзям, родині та персоналу принца та принцеси Уельських. На знімку всі одягнені в однакові прості сорочки — Джордж обрав поло від Ralph Lauren Polo — і темні штани, а Кейт і Шарлотта обрали джинси. Батько та старший син обрали темне взуття, Луї та Шарлотта взули кросівки в тон. Вільяма, Кейт та їхніх дітей сфотографував у Віндзорі на початку цього року відомий фотограф Джош Шиннер, який знімав портрети відомих людей, зокрема Флоренс П’ю, Джоді Комер і Сема Сміта.

Принц Вільям з родиною. Фото: Reuters

Кенсінгтонський палац прокоментував фото: "Принц і принцеса Уельські дуже раді поділитися новою фотографією своєї сім’ї".

Цьогорічне фото Кейт Міддлтон та принца Вільяма нагадує різдвяну листівку 1992 року, видану принцом Чарльзом і Діаною, принцесою Уельською, зображено дуже розслаблених Вільяма і Гаррі, які позують в білих сорочках і відповідних брюках на стільці. Вільям сидить у кріслі, ніжно посміхаючись, тримаючи руку на підлокотнику сидіння, а Гаррі стоїть з протилежного боку позаду свого старшого брата, тримаючи руку на протилежному підлокотнику та спинці.

Принц Вільям та принц Гаррі. Фото: Page one

Днями вийшла і офіційна листівка короля Чарльза ІІІ та Камілли в тронній залі палацу після церемонії в травні було зроблено фотографом Уго Бернандом, який сфотографував пару, що стоїть пліч-о-пліч. Монарх позує у мантії, виготовленій з фіолетового шовкового оксамиту, вишитій золотом, яку носив король Георг VI у 1937 році. Королева одягнена в мантію, вишиту вручну Королівською школою рукоділля. Вона також приміряла свою коронаційну сукню, створену Брюсом Олдфілдом. Це друга різдвяна листівка пари з того часу, як Чарльз став королем минулого року після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня 2002 року.

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Нагадаємо, американці обрали народну принцесу, і це не Меган Маркл.

Раніше Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті.