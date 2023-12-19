Муж Скарлетт Йоганссон жестко потролил Меган Маркл

Колин Джост и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: NBC

В шоу Saturday Night Live высмеяли новую рождественскую открытку принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Бдительные королевские наблюдатели заметили, что у 5-летнего принца Луи отсутствует средний палец.

Об этом пишет New York Post.

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Королевская семья недавно поделилась праздничной открыткой в канун Рождества. Но не обошлось без конфуза.

"Рождественская фотография, обнародованная королевской семьей, демонстрирует плохую работу Photoshop, на которой, похоже, отсутствует палец принца Луи. И это мило. Меган Маркл сказала, что у нее есть палец, которым они могут воспользоваться, если им понадобится", — пошутил ведущий шоу и муж актрисы Скарлетт Йоханссон Колин Джост.

SNL has best take on что Christmas card. pic.twitter.com/XXsgGnsjtJ — DotDotDot (@_Quittny) December 17, 2023

Неделю тому назад принц и принцесса Уэльские опубликовали в Instagram черно-белую фотографию, на которой изображены они и их трое детей — 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и Луи.

"Наша семейная рождественская открытка на 2023 год", —прокомментировала семья пост.

В заявлении, опубликованном супругами, они отметили, что "очень рады поделиться новой фотографией своей семьи".

Несколько пользователей сети указали на определенный недостаток.

"Подождите, а где средний палец Луи?".

"У Луи не хватает пальца, это, пожалуй, самое худшее фото, сделанное в фотошопе", — написали в сети.

Напомним, в интернете поднялся ажиотаж из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма.

Ранее Кейт Миддлтон умилила сеть своим детским фото.