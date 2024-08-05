Ілона Гвоздьова вразила відвертими танцями на кухні

Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова влаштувала танці у відвертому відео. Знаменитость вразила підписників звабливими рухами і заінтригувала секретом спокушання.

Зірка зробила відповідний допис у Instagram.

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На відео, яке опублікувала артистка вона виконує відверті "па" на кухні. Гвоздьова була вдягнута у золотого кольору сукню, яка вдало підкреслювала її форми.

"Зазвичай люди на кухні готують страви, та сьогодні основна страва — я. Скажу вам по секрету — від такої страви ваш чоловік точно не відмовиться. Дівчата рецепт розкажу на тренуваннях А надихнула мене співачка Yatsuta і її нова пісня "Хочу ще", — розповіла знаменитість.

Прихильники були в захваті від побаченого: "Коли не вульграно, а естетично, красиво", "запальні танці", "Ілона, ви шикарна та неймовірна жінка".

Ілона вже розповіла, що колись вона мріяла стати видатною танцівницею, досягнути визнання і мати статус. Ілона говорить, що наче все так і сталося, як бажалося, але є одне але.

"За все в житті варто платити! Бо якщо і далі хотіти бути на плаву, в медіапросторі і на слуху, інколи варто йти попри свої вподобання, принципи і внутрішні переконання по головах. Усім подобатись, всім посміхатись, слідкувати за тим що, коли й кому говориш, і не дай Боже потрапити в скандал, це репутаційні ризики! Отже, умовно кажучи, подобається чи ні, танцюй з усіма і для всіх!!!", — говорить танцівниця.

Гвоздьова переконана, аби вона так сильно любила славу, то б йшла попри все і по головах, та батьки колись сказали їй, що бути людиною — важливіше за все.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA засвітила пишні форми у відвертому образі. А раніше ми писали, що Наталка Денисенко влаштувала відверту фотосесію у купальнику на турецькому курорті.