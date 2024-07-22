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Привіт хейтерам — Наталка Денисенко влаштувала звабливу фотосесію у купальнику

22 липня 2024 08:16
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Привіт хейтерам — Наталка Денисенко влаштувала звабливу фотосесію у купальнику
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Наталка Денисенко влаштувала фотосесію на курорті. Зірка позувала у білому бікіні в Туреччині і подякувала хейтерам.

Про це стало відомо з відповідного допису зірки у її Instagram.

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На фото акторка у різних позах демонструє розкішне тіло у купальнику, виготовленому ексклюзивно для неї, такої "краси не було ні у кого на узбережжі", говорить Денисенко. Зірка поміркувала, що думає про критиків, і яку користь вони їй приносять.

 

Акторка Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко на курорті
Акторка Наталка Денисенко на курорті. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко на відпочинку у Туреччині
Акторка Наталка Денисенко на відпочинку у Туреччині. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко в ексклюзивному купальнику від українського бренду
Акторка Наталка Денисенко в ексклюзивному купальнику від українського бренду. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко влаштувала фотосесію на пляжі
Акторка Наталка Денисенко влаштувала фотосесію на пляжі. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко закликала бути добрішими
Акторка Наталка Денисенко закликала бути добрішими. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

"Чи можна фото в купальнику? Чи не занадто я худа? Чи не занадто я радію життю? Чи можна мені висловити свою думку, якщо вона відрізняється від вашої? Чи може все ж: прийняття, любов, усвідомленість, взаєморозуміння? Нам всім дуже далеко до щасливого суспільства, якщо ми продовжимо вбивати одне одного словами…Зрозуміло чому , бо болю стільки багато і ніхто не знає що з цим робити. Треба проживати його, і трансформувати в любов. Це складно, але тільки так вийде жити. Хейтери, коментарі завжди відкриті для вас. Знайте, що вас я теж люблю, бо без вас не було б таких охоплень — я вам так вдячна", — прокоментувала фотосесію Наталка.

Але коментатори були в захваті від фото акторки. Багато хто поцікавився секретом її стрункості, а зіркові друзі, серед яких блогери, співачка Наталка Карпа та телеведуча Леся Нікітюк не втрималися від компліментів.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вразила фігурою у купальнику. А раніше ми писали, що Шерон Стоун показала, як малює картини топлес.

Наталка Денисенко українські зірки зірки фотосесія

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