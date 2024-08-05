Илона Гвоздева поразила откровенными танцами на кухне

Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева устроила танцы в откровенном видео. Знаменитость поразила подписчиков соблазнительными движениями и заинтриговала секретом обольщения.

Звезда сделала соответсвующий пост в Instagram.

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На видео, которое опубликовала артистка, она исполняет откровенные "па" на кухне. Гвоздева была одета в золотого цвета платье, которое удачно подчеркивало ее формы.

"Обычно люди на кухне готовят блюда, но сегодня основное блюдо — я. Скажу вам по секрету — от такого блюда ваш супруг точно не откажется. Девушки рецепт расскажу на тренировках А вдохновила меня певица Yatsuta и ее новая песня "Хочу еще", — рассказала знаменитость.

Поклонники были в восторге от увиденного: "Когда не пошло, а эстетически, красиво", "зажигательные танцы", "Илона, вы шикарная и невероятная женщина".

Илона уже рассказывала, что когда-то она мечтала стать величайшей танцовщицей, достичь признания и иметь статус. Илона говорит, что вроде бы все так и произошло, как хотелось, но есть одно но.

"За все в жизни стоит платить! Ведь если и дальше хотеть быть на плаву, в медиапространстве и на слуху, иногда стоит идти, несмотря на свои предпочтения, принципы и внутренние убеждения по головам. Всем нравиться, всем улыбаться, следить за тем, что и когда кому говоришь, и не дай Бог попасть в скандал, это репутационные риски! Итак, условно говоря, нравится или нет, пляши со всеми и для всех!!!" — говорит танцовщица.

Гвоздева убеждена, если бы она так сильно любила славу, то шла по головам, но родители когда-то сказали ей, что быть человеком — важнее всего.

Напомним, солистка группы KAZKA засветила пышные формы в откровенном образе. А раньше мы писали, что Наталья Денисенко устроила откровенную фотосессию в купальнике на турецком курорте.