Вікторія Бекхем не приховує секрет своєї стрункої фігури

Британська бізнесвумен, модельєрка Вікторії Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

У квітні британській бізнесвумен, колишній учасниці гурту Spice Girls Вікторії Бекхем виповнилось 50 років. Упродовж свого життя артистка має струнку фігуру. І це попри народження чотирьох дітей. Один з секретів її краси розсекретив чоловік, колишній футболіст Девід Бекхем.

Про це повідомляє Vogue.

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Секрети стрункої фігури Вікторії Бекхем

Окрім зайнять спорту, колишня учасниця Spice Girls приділяє особливу увагу харчуванню. За словами Девіда, його кохана харчується однією і тією самою їжею. І робить це з моменту їхнього знайомства — понад 25 років.

"З того часу, як я познайомився з нею, вона їсть тільки рибу, приготовану на грилі, та овочі, приготовані на пару. Вікторія дуже рідко відмовляється від цього", — розкрив секрет Девід.

Єдине, коли Вікторія відійшла від свого раціону, сталось під час четвертої вагітності. Що цікаво, вона народила дівчинку Гарпер. До цього зіркове подружжя стали батьками трьох синів.

"Це стало одним із моїх найулюбленіших вечорів. Я не можу згадати, що було на тарілці, але думаю, що вона не їла це з того часу", — зізнався Бекхем.

До цього Вікторія зізнавалась, що обожнює цілозернові тости з сіллю. Також модельєрка сказала, що вона надзвичайно вибаглива, коли йдеться про харчування. Їй подобаються лише ті страви, що приготовані без масла, соусів та олії.

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