Вікторія Бекхем підкорила глянець Vogue та дала інтерв'ю Ніколь Кідман

Британська бізнесвумен Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Колишня учасниця гурту Spice Girls, британська бізнесвумен Вікторія Бекхем з’явилась на обкладинці нового номера австралійського Vogue. Дружина Девіда Бекхема приміряла декілька образів та дала інтерв’ю редакції глянцю.

Про це повідомляє Vogue.

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Вікторія Бекхем з’явилась на обкладинці Vogue

Бізнесвумен, якій весною виповнилось 50 років, взяла участь у фотосесії Дена Джексона. Образи допомагала складати відома стилістка Крістін Сентенера. Вікторія приміряла одяг брендів Prada, Burberry, Rick Owens. Також позувала на камеру і в образах власної компанії Victoria Beckham.

В інтерв’ю редакції Вікторія розповіла про стосунки з чоловіком. Що цікаво, бесіду вела австралійська суперзірка, акторка Ніколь Кідман. Оскароносній знаменитості Вікторія зізналась, що зараз максимально кохає Девіда, з яким разом з 1997 року і має чотирьох дітей.

"Можливо, я закохана в нього навіть більше, ніж коли ми тільки-но зустрілися. Ми відзначали 25 років від дня нашого весілля, і я сказала нашим дітям: "Я дуже люблю вашого батька, підтримую його і хочу, щоб він ставав найкращою версією себе. І він робить це для мене". Важливо, щоб діти бачили це", — зізналась Вікторія.

Щодо фотосесії, то Вікторія Бекхем позувала в прикрасах Tiffany & Co. та Cartier.

Вікторія Бекхем на сторінках австралійського Vogue. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Дружина Девіда Бекхема приміряла чимало образів. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Вікторія Бекхем у Vogue Australia. Фото: Instagram/VictoriaBeckham

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі з'явилась фотосесія Вікторії Бекхем з електриком, за якого вона ледь не вийшла заміж. Також ми розповідали, що оголена американська співачка Мадонна вразила пікантними фото з молодим коханцем.