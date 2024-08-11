Крістіна Агілера у блискучому корсеті підігріла чутки про своє нездорове схуднення
Крістіна Агілера безумовно пишається своєю новою фігурою. 43-річна зірка продовжила підживлювати чутки про використання препарату для схуднення.
Агілера в Instagram показала фото у блискучому вбранні, яке ефектно демонструвало її фігуру.
Співачку звинуватили у зловживанні препаратами для діабетків
На знімку артистка в блискучому боді позує з одним зі своїх собак. Доповнила образ Агілера високими черевиками. Фото вразило її 9,7 мільйонів підписників, набравши понад 31,5 тисяч лайків і 500 коментарів.
Шанувальники написали: "Ніби знову 1999 рік, і ми дивимося на крихітку Кстіну", "Категорія: їй знову 20". Шанувальники припустили, що Христина використовує препарати для схуднення, щоб підтримувати свою фігуру. Після багатьох років підрахунку калорій і боротьби з коливаннями ваги, співачка розповіла виданню L'Officiel Italia у 2020 році, що кинула дієту та зосередилася на правильному харчуванні.
Крістіна наполягала на тому, що замість того, щоб обмежувати, вона зосереджується на споживанні більшої кількості цілісної їжі, ніж шкідливої їжі та солодощів.
Окрім пошуку балансу, поп-зірка також любить регулярні фізичні вправи та має широкий розклад тренувань.
Вона займається йогою, боксом, силовими тренуваннями від двох до п’яти разів на тиждень.
Нагадаємо, схудла Кеті Перрі засвітила фігуру у купальнику. А раніше ми писали, що Кеті Перрі була помічена на зйомках сміливого кліпу.
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