Крістіна Агілера у блискучому корсеті підігріла чутки про своє нездорове схуднення

Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Крістіна Агілера безумовно пишається своєю новою фігурою. 43-річна зірка продовжила підживлювати чутки про використання препарату для схуднення.

Агілера в Instagram показала фото у блискучому вбранні, яке ефектно демонструвало її фігуру.

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На знімку артистка в блискучому боді позує з одним зі своїх собак. Доповнила образ Агілера високими черевиками. Фото вразило її 9,7 мільйонів підписників, набравши понад 31,5 тисяч лайків і 500 коментарів.

Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Шанувальники написали: "Ніби знову 1999 рік, і ми дивимося на крихітку Кстіну", "Категорія: їй знову 20". Шанувальники припустили, що Христина використовує препарати для схуднення, щоб підтримувати свою фігуру. Після багатьох років підрахунку калорій і боротьби з коливаннями ваги, співачка розповіла виданню L'Officiel Italia у 2020 році, що кинула дієту та зосередилася на правильному харчуванні.

Крістіна наполягала на тому, що замість того, щоб обмежувати, вона зосереджується на споживанні більшої кількості цілісної їжі, ніж шкідливої ​​їжі та солодощів.

Окрім пошуку балансу, поп-зірка також любить регулярні фізичні вправи та має широкий розклад тренувань.

Вона займається йогою, боксом, силовими тренуваннями від двох до п’яти разів на тиждень.

Нагадаємо, схудла Кеті Перрі засвітила фігуру у купальнику. А раніше ми писали, що Кеті Перрі була помічена на зйомках сміливого кліпу.