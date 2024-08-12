Виктория Бекхэм не скрывает секрет своей стройной фигуры

Британская бизнесвумен, модельер Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

В апреле британской бизнесвумен, бывшей участнице группы Spice Girls Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет. На протяжении жизни артистка имеет стройную фигуру. И это несмотря на рождение четырех детей. Один из секретов ее красоты раскрыл муж, бывший футболист Дэвид Бекхэм.

Об этом сообщает Vogue.

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Помимо занятий спортом бывшая участница Spice Girls уделяет особое внимание питанию. По словам Дэвида, его возлюбленная питается одной и той же едой. И делает это с момента их знакомства, более 25 лет.

"С тех пор как я познакомился с ней, она ест только рыбу, приготовленную на гриле, и овощи, приготовленные на пару. Виктория очень редко отказывается от этого", — раскрыл секрет Дэвид.

Единственное, когда Виктория отошла от своего рациона, произошло во время четвертой беременности. Что любопытно, она родила девочку Харпер. До этого звездные супруги стали родителями трех сыновей.

"Это стало одним из моих любимых вечеров. Я не могу вспомнить, что было на тарелке, но думаю, что она не ела это с тех пор", — признался Бекхэм.

До этого Виктория признавалась, что обожает тосты с солью. Также модельер сказала, что она чрезвычайно прихотлива, когда речь идет о питании. Ей нравятся только блюда, которые приготовлены без масла и соусов.

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