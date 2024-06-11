Стало відомо, хто мотивує короля Чарльза помиритися з принцом Гаррі

Король Чарльз з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

Король Чарльз хоче помиритися із принцом Гаррі, оскільки йому не вистачає спілкування із онуками: дітьми герцога Сассекського принцом Арчі та принцесою Лілібет. Відносини короля з молодшим сином зіпсувалися після того, як принц Гаррі невтішно описав життя в королівській родині у своїх мемуарах та шоу на Netflix.

Про це пише Mirror.

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Інсайдер також стверджує, що Карл не забув про нещодавній день народження Лілібет, який минулого тижня виповнилося три роки. Король відправив внучці "подарунок, зроблений від щирого серця, і листівку".

"Він цінує сім'ю понад усе. Якими б не були його стосунки з сином, йому не вистачає зустрічей з онуками по відеозв'язку", — стверджує джерело, додаючи, що король "більше ніж будь-коли" готовий відновити стосунки з Гаррі.

Своїх родичів Гаррі звинуватив у расизмі до його дружини Меган Маркл, а також заявив, що близькі не стали підтримувати герцогиню, коли її почали цькувати. Крім того, він стверджував, що завжди був лише "запасним" варіантом спадкоємця престолу. За словами Гаррі, його навіть могли використовувати як донора, якби з його братом принцом Вільямом щось трапилося. Після таких заяв принца Гаррі та Меган Маркл довго критикували у ЗМІ та соцмережах: громадська думка вирішила, що обговорювати публічно скандали з родичами було неправильно і що герцоги Сассекські просто хотіли привернути до себе увагу та заробити на цьому.

Цей скандал надовго зіпсував стосунки принца Гаррі із родичами. Після того, як у його батька виявили рак, принц Гаррі вирушив до Великої Британії, проте провів з батьком зовсім небагато часу. Також з'являлися повідомлення, що принц Гаррі готовий знову взяти на себе королівські обов'язки, щоб допомогти батькові.

Незважаючи на бажання короля Чарльза помиритися із молодшим сином, на відновлення стосунків із братом, принцом Вільямом, Гаррі, судячи з усього, розраховувати не варто. Вони не підтримують спілкування, і навіть про хворобу Кейт Міддлтон, у неї теж виявили рак, Гаррі та Меган дізналися зі ЗМІ.

Нагадаємо, король Чарльз зустрівся із Бекхемом замість власного сина. А раніше ми писали, принца Гаррі та Меган Маркл захетили через візит до Нігерії.