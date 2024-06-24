Мужчины не доживали до этого возраста — отец Меган Маркл признался, о чем мечтает на 80-летие

Меган Маркл. Фото: Reuters

80 лет — важная веха в жизни каждого человека. Но для Томаса Маркла его день рождения 18 июля имеет горький привкус.

Об этом пишет Daily Mail.

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Томас Маркл перестал общаться со своей младшей дочерью Меган, герцогиней Сассекской, в 2018 году, когда он не смог провести ее к алтарю на свадьбу с принцем Гарри. Мужчина перенес два сердечных приступа накануне их свадьбы. С тех пор пара с ним не разговаривала.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

"Я никогда не ожидал, что дотяну до 80, потому что мужчины Маркл никогда не доживали. Мой отец умер в 61 год. У меня была хорошая жизнь, и я горжусь тем, чего я достиг, но все было омрачено произошедшим за последние шесть лет. Я никогда не праздновал дни рождения, но знаю, что единственный человек, от которого я больше услышать поздравление, Меган, не выйдет на связь. Я хотел бы встретиться со своими внуками, но я был бы рад и фотографии на этом этапе", — комментирует мужчина.

Томас Маркл никогда не встречался со своими внуками, пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет.

"Когда я вспоминаю о своей жизни, как любят поступать, когда люди приближаются к 80, это один из вопросов, на который я не могу найти ответ. Почему Гарри никогда не встречался со мной? У него есть ресурсы, чтобы летать по миру, но почему он не пришел ко мне, особенно когда люди из королевской семьи, такие как Джейсон Кнауф, бывший секретарь Гарри и Меган, призывали его сделать это? Я никогда этого не мог понять. Какой мужина может женится, не встретив отца своей супруги?", — сказал отец Меган Маркл.

Меган Маркл с отцом. Фото: dailymail.co.uk/

Мужчина испытывает последствия серьезного инсульта, который он перенес два года назад. Иногда он с трудом находит слова или спотыкается о предложении. Он имеет болезни, включая больное колено и спину, и расстраиывется, когда не может вспомнить имен и мест.

Маркл испытывает "глубокое сочувствие" к королю Чарльзу, что касается того, что он не видит своих внуков.

"Мне хотелось бы поговорить с ним, потому что я уверен, что у него столько же вопросов без ответа, как и у меня. Никто из нас не заслуживает такого отношения. Он лечится от рака, но и я не в лучшем состоянии. Я не боюсь смерти. Это то, что есть. У меня так много вопросов, которые я хотел бы задать Меган и Гарри. Главное из них: почему они так плохо обошлись не только со мной, но и с королевской семьей и королем", — делится мужчина.

Меган жила с отцом с 11 лет, когда ее мама Дория начала импортно-экспортный бизнес и много путешествовала.

Меган Маркл. Фото: Reuters

"Меган выросла на съемочных площадках, где я работал. Я или сам забирал ее из школы, или отправлял за ней машину и привозил на съемочную площадку. Это счастливые времена, которые я вспоминаю. У Меган было прекрасное детство, и мне, как отцу, посчастливилось проводить с ней так много времени. Она говорит, что достигла всего сама, но один из режиссеров сериала "Общей больницы" дал ей прочитать одну строчку в сценарии, которая помогла ей получить возможность быть актрисой. С этого началась ее карьера", — вспоминает Маркл.

Маркл будет праздновать свой день рождения 18 июля со своим сыном Томом-младшим и со своей старшей дочерью Самантой по телефону, она страдает рассеянным склерозом и не может выехать из дома во Флориде, чтобы быть с ним.

"Я никогда не мог представить, что Меган обернется против меня в этот момент моей жизни. Я думал, что она всегда будет рядом со мной. Меган разозлилась на меня, потому что я позировал для нескольких фотографий папарацци перед свадьбой. Я был совершенно сам, меня преследовали. Фотограф пошел к моей дочери Саманте и убедил ее, что фотографии улучшат мой имидж. Это была ошибка, и я не раз за это извинялся. Когда вы посмотрите на то, что сделали Гарри и Меган с тех пор, как обвинение королевской семьи в расизме, это гораздо хуже, чем все, что я делал", — сказал он.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Маркл интересуется, не обвиняют ли королевские особы его в своих проблемах с Меган.

"Человек, которым она стала, не тот, которого я воспитал, но мне интересно, обвиняют ли они семью Маркл во всем, что пошло не так. Она начала меняться, когда жил в Канаде на съемках "Форсмажоров" и тусовалась в Soho House. Ситуация обострилась после того, как она встретила Гарри. Меня огорчает то, что имя Маркл теперь ассоциируется с негативом", — говорит Томас Маркл.

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