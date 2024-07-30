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Данилко зізнався, чи підтримує зв'язок із Софією Ротару під час війни

30 липня 2024 18:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Данилко прокоментував мовчання Софію Ротару про війну в Україні
Український виконавець та шоумен Андрій Данилко. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український артист Андрій Данилко, якого мільйони по всьому світу знають за сценічним образом Вєрки Сердючки, висловився з приводу мовчазної позиції народної артистки України Софії Ротару. Артист зізнався, чи підтримує нині із нею спілкування.

Інтерв'ю було опубліковане на YouTube.

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Артист розповів, що Софія Ротару вперше зателефонувала йому напередодні Нового року (з 2022 на 2023 рік), коли Київ атакували російські шахеди. Він додав, що тоді народна артистка України була у поганому настрої, адже перебувала у столиці і спускалася у святкову ніч в укриття.

З того часу, актор лише надсилає їй у соцмережах кумедні картинки для підняття настрою.

"Я її привітав тоді. Сам був. Це був останній раз. Я їй іноді висилаю картинки. Таке дурне, але миле. Як би для розрядки. Але так ми не спілкувалися", — розповів Данилко.

Журналіст поцікавився у Данилко, як він ставиться до того, що Софія Михайлівна не радикально висловила свою позицію щодо війни в Україні. Артист зазначив про те, що розуміє артистів, які бояться хейту, адже сам чуттєво сприймає негатив.

"Ну, послухайте. Люди всі різні. Люди дуже дорослі. Люди можуть погано почуватися, можуть не знати, що сказати. Я не знаю, я тут не суддя", — додав музикант.

 Нагадаємо, Вєрка Сердючка зі сцени Юрмали висловила заповітне бажання всіх українців та побажала здоров'я Пугачовій. А також артист показав, як виглядав у юності.

Софія Ротару Андрій Данилко Вєрка Сердючка українські зірки інтерв'ю війна в Україні

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