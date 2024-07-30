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Данилко признался, поддерживает ли связь с Софией Ротару во время войны

30 июля 2024 18:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Данилко прокомментировал молчание Софию Ротару о войне в Украине
Украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский артист Андрей Данилко , которого миллионы по всему миру знают по сценическому образу Верки Сердючки, высказался по поводу молчаливой позиции народной артистки Украины Софии Ротару. Артист признался, поддерживает ли с ней общение.

Интервью было опубликовано на YouTube.

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Артист рассказал, что София Ротару впервые позвонила ему в канун Нового года (с 2022 на 2023 год), когда Киев атаковали российские шахеды. Он добавил, что тогда народная артистка Украины была в плохом настроении, ведь находилась в столице и спускалась в праздничную ночь в укрытие.

С тех пор актер только посылает ей в соцсетях забавные картинки для поднятия настроения.

"Я ее поздравил тогда. Сам был. Это был последний раз. Я ей иногда высылаю картинки. Такое глупое, но милое. Как бы для разрядки. Но так мы не общались", — рассказал Данилко.

Журналист поинтересовался у Данилко, как он относится к тому, что София Михайловна не радикально выразила свою позицию по поводу войны в Украине. Артист отметил, что понимает артистов, которые боятся хейта, ведь сам чувствительно воспринимает негатив.

"Ну, послушайте. Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо чувствовать себя, могут не знать, что сказать. Я не знаю, я здесь не судья", — добавил музыкант.

Напомним, Верка Сердючка со сцены Юрмалы выразила заветное желание всех украинцев и пожелала здоровья Пугачевой. А также артист показал, как выглядел в юности.

София Ротару Андрей Данилко Верка Сердючка украинские звезды интервью война в Украине

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