Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі на фестивалі Вайкуле через росіян arrow

Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі на фестивалі Вайкуле через росіян

25 липня 2024 20:49
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Надя Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі через російських артистів
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В п'ятницю, 26 липня, в латвійській Юрмалі урочисто розпочнеться музичний фестиваль Laima Rendzezvous співачки Лайми Вайкуле. В перший день виступлять чимало українських артистів. Втім до узбережжя Балтійського моря доїхали не всі. 

Про це повідомляє "МУЗВАР".

Читайте також:

Дорофєєва не поїхала в Юрмалу

Минулого місяця Лайма Вайкуле зробила анонс фестивалю ще до того, як артисти погодилися виступати на її заході. Наприклад, "квітник", який вона згадувала, а саме Настя Каменських (NK), Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Оля Полякова не складеться. Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" не прийняла запрошення через лайнап триденного фестивалю.

"Коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож вибачилися перед організаторами і відмовилися від виступу", — заявили в піар-службі співачки DOROFEEVA.

Надя також відповіла на один з коментарів в Instagram. Зіркова уродженка окупованого Криму підтвердила — до Латвії вона з командою не їде. 

Дорофєєва коментар
Надя Дорофєєва відповіла на запитання про фестиваль. Скриншот: "МУЗВАР"

Також виступити в Юрмалі нібито мала співачка Оля Полякова. Вона вже брала участь минулого року. Втім цього разу не доїде до Латвії.

"Оля Полякова не братиме участь у цьогорічному фестивалі Лайми Вайкуле через щільний концертний графік артистки в Україні", — офіційно заявив менеджмент співачки. 

Зазначимо, що у фестивалі беруть участь чимало росіян. Так, наприклад, у другий та третій дні Laima Rendzezvous на сцену вийдуть, зокрема, Андрій Макаревич (лідер групи "Машина времени") та гурт "Бі-2". Але на сайті їх позначили як ізраїльські артисти. 

Щодо першого дня, який присвячений Україні, то перед глядачами виступлять Вєрка Сердючка, Макс Барських, Alekseev, NK та інші артисти. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав захисників на Торецькому напрямку. Також ми розповідали, що співачка Анна Трінчер шокувала бабусю і дідуся еротичним кліпом.

Надя Дорофєєва музика фестиваль Лайма Вайкуле українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця