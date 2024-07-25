Надя Дорофєєва відмовилась виступати в Юрмалі через російських артистів

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В п'ятницю, 26 липня, в латвійській Юрмалі урочисто розпочнеться музичний фестиваль Laima Rendzezvous співачки Лайми Вайкуле. В перший день виступлять чимало українських артистів. Втім до узбережжя Балтійського моря доїхали не всі.

Про це повідомляє "МУЗВАР".

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Минулого місяця Лайма Вайкуле зробила анонс фестивалю ще до того, як артисти погодилися виступати на її заході. Наприклад, "квітник", який вона згадувала, а саме Настя Каменських (NK), Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та Оля Полякова не складеться. Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" не прийняла запрошення через лайнап триденного фестивалю.

"Коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож вибачилися перед організаторами і відмовилися від виступу", — заявили в піар-службі співачки DOROFEEVA.

Надя також відповіла на один з коментарів в Instagram. Зіркова уродженка окупованого Криму підтвердила — до Латвії вона з командою не їде.

Надя Дорофєєва відповіла на запитання про фестиваль. Скриншот: "МУЗВАР"

Також виступити в Юрмалі нібито мала співачка Оля Полякова. Вона вже брала участь минулого року. Втім цього разу не доїде до Латвії.

"Оля Полякова не братиме участь у цьогорічному фестивалі Лайми Вайкуле через щільний концертний графік артистки в Україні", — офіційно заявив менеджмент співачки.

Зазначимо, що у фестивалі беруть участь чимало росіян. Так, наприклад, у другий та третій дні Laima Rendzezvous на сцену вийдуть, зокрема, Андрій Макаревич (лідер групи "Машина времени") та гурт "Бі-2". Але на сайті їх позначили як ізраїльські артисти.

Щодо першого дня, який присвячений Україні, то перед глядачами виступлять Вєрка Сердючка, Макс Барських, Alekseev, NK та інші артисти.

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