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Данилко сделал фото с Пугачевой — реакция соцсетей

31 июля 2024 23:45
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Андрей Данилко опубликовал фото с Аллой Пугачевой — украинцы отреагировали
Музыкальные исполнители Андрей Данилко и Алла Пугачева. Фото: Instagram/v_serduchka
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Недавно композитор, певец Андрей Данилко  известный как создатель Верки Сердючки, выступил в ее образе на музыкальном фестивале Laima Rendezvous. Он прошел в латвийской Юрмале. За кулисами трехдневного мероприятия Данилко встретился, в частности, с российской певицей Аллой Пугачевой.

Соответствующая фотография появилась в его соцсетях.

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Верка Сердючка выступала с бэндом в первый день фестиваля. Тогда Данилко в образе со звездой на голове со сцены поздоровался с Аллой Пугачевой, традиционно приезжающей поддержать свою подругу Лайму Вайкуле, организатора Laima Rendezvous.

За кулисами фестиваля Данилко удалось сделать фото с Пугачевой , которая после начала полномасштабной войны с двумя детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным, переехала из РФ в Израиль.

Данилко и Пугачева
Андрей Данилко и Алла Пугачева. Фото: Instagram/v_serduchka

Впрочем, общее фото с так называемой "хорошей россиянкой" не понравилось многим украинцам. Пользователи соцсетей раскритиковали, например, Лесю Никитюк , которая назвала Пугачеву и Данилко легендами.

Никитюк Данилко
Комментарий Леси Никитюк под публикацией Андрея Данилка подвергли критике. Скриншот: Instagram/v_serduchka

Многие украинцы не понимают, как в условиях войны с РФ можно посещать фестивали и мероприятия в целом, на которых есть россияне.

  • Не понимаю исполнение на русском на концертах Сердючки во время полномасштабной войны и этого фото.
  • Простите, но это дно, полное дно! Я думала после высказывания про русский язык хуже не будет. А нет, будет! Андрей, у нас война.
  • Но это какой-нибудь прикол блин. Снова все братья? Я что-нибудь пропустила?
  • Это фото максимально неуместно. Пока россияне воюют против нас, не нормально их тащить в наше пространство! Отмечаю, что Пугачева ничего не сделала за 25 лет, чтобы изменить режим Путина. Она до 2022 года спонсировала налогами войну против Украины, и ничего ее не смущало.

Одновременно, свои лайки в первый час после публикации фотографии поставили немало представителей украинского шоу-бизнеса. В их числе, в частности, актрисы Лилия Ребрик, Ирина Гатун, Наталка Денисенко, дизайнер Андре Тан, шоумен Дмитрий Коляденко и другие.

Напомним, ранее мы писали, что певица Надя Дорофеева отказалась выступать в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле из-за россиян. Также мы рассказывали, что британская группа Londonbeat выразила свою позицию о войне в Украине на фестивале в Юрмале.

Андрей Данилко соцсети Алла Пугачева украинские звезды российские звезды

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