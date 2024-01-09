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Дар'я Петрожицька показала рідкісне фото свого батька-актора

9 січня 2024 11:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дар'я Петрожицька показала рідкісне фото свого батька-актора
Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома українська акторка Дар'я Петрожицька показала, яким був її батько. Він також працював у театрі, як і його талановита донька.

Зірка поділилась світлиною в instagram.

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Акторка Дар'я Петрожицька, яка відома з серіалів "Папік" та "Встигнути до 30", поділилась архівним знімком батька. 

Батько Дар'ї Петрожицької
Батько Дар'ї Петрожицької Сергій Гончар. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Зірка народилась у 1991 році в родині Олени та Сергія Гончарів в Чернігові. Обоє батьків були митцями. Батько працював актором в Чернігівському обласному музично драматичному театрі, а мати там же балериною. 

Батько помер, коли Петрожицькій було всього 15 років. Він був ідейною людиною і голодував на знак протесту проти нової адміністрації. Через переживання в нього виникли проблеми зі здоров'ям і його серце не витримало.

Дар'я Петрожицька хотіла бути, як тато

Акторка нещодавно отримала звання "Заслуженої артистки України". Вона мріяла про цю нагороду, тому що її батько теж був "заслуженим".

"Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею, і до червоного диплома в універі теж не дотягнула через одну зайву четвірку. Пап, але тепер я "заслужена" і, думаю, це краще за золоту медаль. Сподіваюся, ти все бачиш з небес!" — писала акторка під своїм фото з відзнакою.

Батько Дар'ї Петрожицької
Батько Дар'ї Петрожицької Сергій Гончар. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Раніше ми писали, що Баклан знову стане "папіком" Петрожицької.

Нагадаємо, що Цимбалюк згадав щасливі шкільні роки та показав архівні фото.

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