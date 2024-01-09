Дарья Петрожицкая показала редкое фото своего отца-актера

Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая показала, каким был ее отец. Он также работал в театре, как и его талантливая дочь.

Звезда поделилась фотографией в instagram.

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Петрожицкая гордится своим отцом

Актриса Дарья Петрожицкая, известная из сериалов "Папик" и "Успеть до 30", поделилась архивным снимком отца.

Отец Дарьи Петрожицкой Сергей Гончар. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Звезда родилась в 1991 году в семье Елены и Сергея Гончаров в Чернигове. Оба родителя были художниками. Отец работал актером в Черниговском областном музыкально-драматическом театре, а мать там же балериной.

Отец умер, когда Петрожицкой было всего 15 лет. Он был идейным человеком и голодал в знак протеста против новой администрации. Из-за переживаний у него возникли проблемы со здоровьем и его сердце не выдержало.

Дарья Петрожицкая хотела быть как папа

Актриса недавно получила звание "Заслуженной артистки Украины". Она мечтала об этой награде, потому что ее отец тоже был "заслуженным".

"Мой папа хотел, чтобы я окончила школу с золотой медалью. Школу я окончила троечницей, и до красного диплома в универе тоже не дотянула через одну лишнюю четверку. Пап, но теперь я "заслуженная" и, думаю, это лучше золотой медали. Надеюсь, ты все видишь с небес!" — писала актриса под своим фото с отличием.

Отец Дарьи Петрожицкой Сергей Гончар. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Ранее мы писали, что Баклан снова станет "папиком" Петрожицкой.

Напомним, что Цымбалюк вспомнил о счастливых школьных годах и показал архивные фото.