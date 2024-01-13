Даша Астафьева зажгла безупречную фигуру в прозрачном платье

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведущая Даша Астафьева поделилась с подписчиками серией соблазнительных фотографий. На черно-белых снимках красавица изображена в прозрачном черном платье с украшениями.

Фото Астафьева опубликовала в своем Instagram.

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Звезда таким образом привлекает внимание к своей работе, ведущая записывает аудио-книги. Артистка даже поинтересовалась, что хотелось бы услышать ее фолловерам.

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Готовлюсь к записи аудио-версии новой книги, биографической. И сразу вижу себя, в каждой главе. Поэтому люблю, потому что истории украинских людей всегда пересекаются местами, событиями, страстями, даже чудесами! Слезы, через смех, и наоборот. Делитесь, чья биография в самое сердце для вас?", — говорит Даша Астафьева.

Поклонники поделились своими мыслями, но в основном говорили о внешности звезды.

"Даша, Вы для меня украинская Моника Белуччи".

"Даша похитительница сердец".

"Богиня Воительница", — комментируют подписчики.

Несмотря на много комплиментов, Даша Астафьева ранее признавалась, что ее прошлые отношения были неудачными. Мужчины оскорбляли ее, не воспринимали серьезно и ожидали, что она будет столь же идеальной, как на экране.

"Мне постоянно казалось, что меня невозможно полюбить, что мне создали образ идеальной женщины, только занимающейся сексом. Половина моих парней говорили: "А что ты хотела? Ты пол жизни раздевалась". У меня было очень плохо с самооценкой, и я понимаю это только сейчас", — призналась звезда.

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