Даша Квиткова обсудила украинских холостяков и вспомнила Михаила Мудрика

Блогер Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Блогер Даша Квиткова, которая после развода с шоуменом Никитой Добрыниным комментирует частную жизнь осторожно, согласилась поговорить об украинских холостяках. Расспросила ее об этом экс-участница группы Nikita, блогер Даша Астафьева.

Знаменитости пообщались в рамках проекта "Такі страви" на YouTube-канале Астафьевой.

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Даша Квиткова об украинских холостяках

Астафьева предложила блогеру поучаствовать в импровизированном блице, мол, с кем бывшая жена Добрынина пошла бы на свидание. Первым упомянули игрока национальной сборной Украины по футболу Михаила Мудрика. Оказывается, спортсмен часто попадает в рекомендации Квитковой в соцсетях.

"Я на него тупо залипаю. Так понимаю, что он немного младше меня, я так думаю. Потому что не знаю сколько ему лет (Михаилу — 23 года, Даше — 25. — Ред.). Я ставлю ему эти лайки, ставлю, но что-то он меня не замечает. Миша, пожалуйста, уже устала лайкать твои фотки. Сбросьте ему, пожалуйста, этот выпуск", — рассказала Квиткова.

Также Астафьева спросила про шоумена Евгения Яновича. Квиткова отметила, что договорилась пойти с ним на кофе на следующей неделе (очевидно, уже сходили, потому что это были съемки, не прямой эфир).

А вот с авторами "Леви на джипі" Андреем Лузаном, Николаем Зыряновым и Валентином Михиенко Даша не пошла бы на свидание. Дело в том, что блогер не знает парней. Лишь видела на одном мероприятии Валентина.

Также Квиткова отказала бы в романтической встрече и Алексею Дурневу. Потому что, по словам Даши, он ей нравится как человек.

Напомним, ранее мы писали, пошла бы Даша Квиткова на свидание с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Также мы рассказывали, что Квиткова прокомментировала приговор после громкого ДТП в столице.