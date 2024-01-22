Даша Квиткова примерила дерзкий образ и рассказала об отношениях с Добрыниным
Инфлюенсер, посол социальных проектов Даша Квиткова приняла участие в гламурной фотосессии. Также звезда поделилась подробностями личной жизни.
Об этом пишет insider.ua.
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По словам блогера, с Никитой Добрыниным они в хороших отношениях, ведь оба родители сына Льва. Даша не скрывает, что ее сердце сейчас свободно.
"Мы не общаемся на темы, которые выходят за рамки отцовства, не советуемся по личным вопросам, не общаемся как друзья. Но мы сохранили наши отношения на уровне хороших папа-мама Льва, что очень важно. Конечно, мы можем семейно провести вместе время, отпраздновать Новый год, чтобы показать Левчику, что его родители в согласии между собой. Каждый из нас пошел строить свою собственную жизнь, но мы не забываем об общем ребенке", — комментирует инфлюенсер.
Сегодня Даша сделала выводы из предыдущих отношений.
"Вскоре будет год, как мы с Никитой не вместе. И да, я действительно перестала транслировать свою личную жизнь. Из-за полученного опыта я поняла: хочу, чтобы это оставалось как можно за "кадром". Я не скрываюсь от аудитории и буду делиться эпизодами с собственной жизни, буду рассказывать о переживаниях и в дальнейшем, но свое личное пока буду держать при себе. Я точно не планирую освещать в целом свои будущие отношения. У меня уже было такое, когда они развивались на глазах у миллионов. И все эти люди считали, что знают о нас все, позволяли себе копаться в "грязном нижнем белье", дофантазировать то, чего не было, наконец, сплетничать", — говорит Даша.
Звезде бы хотелось подольше сохранять конфиденциальность. Сейчас, она уверяет, у нее все хорошо, и она чувствую себя счастливой, но не хочет открываться на публику, пока не будет уверенности в своем партнере. Хотя Даша ходит на свидания, но ее сердце свободно.
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