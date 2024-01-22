Даша Квиткова примерила дерзкий образ и рассказала об отношениях с Добрыниным

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Инфлюенсер, посол социальных проектов Даша Квиткова приняла участие в гламурной фотосессии. Также звезда поделилась подробностями личной жизни.

Об этом пишет insider.ua.

Читайте также:

Квиткова обсуждает с Добрыниным только вопросы воспитания

По словам блогера, с Никитой Добрыниным они в хороших отношениях, ведь оба родители сына Льва. Даша не скрывает, что ее сердце сейчас свободно.

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

"Мы не общаемся на темы, которые выходят за рамки отцовства, не советуемся по личным вопросам, не общаемся как друзья. Но мы сохранили наши отношения на уровне хороших папа-мама Льва, что очень важно. Конечно, мы можем семейно провести вместе время, отпраздновать Новый год, чтобы показать Левчику, что его родители в согласии между собой. Каждый из нас пошел строить свою собственную жизнь, но мы не забываем об общем ребенке", — комментирует инфлюенсер.

Сегодня Даша сделала выводы из предыдущих отношений.

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

Блогер Даша Квиткова. Фото: insider.ua

"Вскоре будет год, как мы с Никитой не вместе. И да, я действительно перестала транслировать свою личную жизнь. Из-за полученного опыта я поняла: хочу, чтобы это оставалось как можно за "кадром". Я не скрываюсь от аудитории и буду делиться эпизодами с собственной жизни, буду рассказывать о переживаниях и в дальнейшем, но свое личное пока буду держать при себе. Я точно не планирую освещать в целом свои будущие отношения. У меня уже было такое, когда они развивались на глазах у миллионов. И все эти люди считали, что знают о нас все, позволяли себе копаться в "грязном нижнем белье", дофантазировать то, чего не было, наконец, сплетничать", — говорит Даша.

Звезде бы хотелось подольше сохранять конфиденциальность. Сейчас, она уверяет, у нее все хорошо, и она чувствую себя счастливой, но не хочет открываться на публику, пока не будет уверенности в своем партнере. Хотя Даша ходит на свидания, но ее сердце свободно.

Напомним, Шэрон Стоун в корсете покорила обложку модного глянца.

Ранее Сальма Хайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией.