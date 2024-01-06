Даша Квіткова розповіла, чи закохана вона
Блогерка Даша Квіткова, яка минулого року розлучилась з шоуменом Нікітою Добриніним, відповіла на декілька запитань від підписників. Деякі з них поцікавились, чи закохана вона зараз в когось.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Квіткової, на який підписані понад 1 млн 800 тисяч фолловерів.
Даша Квіткова про особисте життя
25-річна блогерка зазначила, що її серце зараз вільне і вона ні в кого не закохана. Даша не знає, чи готова вона до нових стосунків. Також Квіткова зазначила, що поки що не має поруч того самого чоловіка, з яким вона могла б почати будувати щось серйозне.
"Я вірю, що з’явиться в моєму житті людина, в яку я взаємно закохаюсь. Це питання часу. Все приходить в правильну мить, я не поспішаю… Але мені, звичайно, хотілось би побудувати стосунки та сім’ю в майбутньому", — розповіла Даша.
З колишнім чоловіком Даша познайомилась на шоу "Холостяк" (дев’ятий сезон). Вони стали єдиними учасниками української адаптації всесвітньовідомого телепроєкту, які не тільки одружилися, але й народили дитину. Саме через сина Лева пара продовжує спілкуватися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП. Також ми розповідали, що Квіткова чесно зізналася, що вона ніколи не рекламує.
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