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Даша Квіткова розповіла, чи закохана вона

6 січня 2024 14:39
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Стас Кожушко
Редактор
Даша Квіткова розповіла, чи закохана вона
Блогерка Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка Даша Квіткова, яка минулого року розлучилась з шоуменом Нікітою Добриніним, відповіла на декілька запитань від підписників. Деякі з них поцікавились, чи закохана вона зараз в когось.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Квіткової, на який підписані понад 1 млн 800 тисяч фолловерів.

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25-річна блогерка зазначила, що її серце зараз вільне і вона ні в кого не закохана. Даша не знає, чи готова вона до нових стосунків. Також Квіткова зазначила, що поки що не має поруч того самого чоловіка, з яким вона могла б почати будувати щось серйозне. 

"Я вірю, що з’явиться в моєму житті людина, в яку я взаємно закохаюсь. Це питання часу. Все приходить в правильну мить, я не поспішаю… Але мені, звичайно, хотілось би побудувати стосунки та сім’ю в майбутньому", — розповіла Даша. 

З колишнім чоловіком Даша познайомилась на шоу "Холостяк" (дев’ятий сезон). Вони стали єдиними учасниками української адаптації всесвітньовідомого телепроєкту, які не тільки одружилися, але й народили дитину. Саме через сина Лева пара продовжує спілкуватися.

Даша Квіткова, Нікіта Добринін та їхній син. Фото: Instagram/kvittkova

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП. Також ми розповідали, що Квіткова чесно зізналася, що вона ніколи не рекламує.

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