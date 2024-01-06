Даша Квиткова рассказала, влюблена ли она
Блогер Даша Квиткова, которая в прошлом году развелась с шоуменом Никитой Добрыниным, ответила на несколько вопросов от подписчиков. Некоторые из них поинтересовались, влюблена ли она сейчас в кого-нибудь.
Соответствующие сториз появились в Instagram Квитковой, на который подписаны более 1 млн 800 тысяч фолловеров.
Даша Квиткова о личной жизни
25-летняя блогер отметила, что ее сердце сейчас свободно и она ни в кого не влюблена. Даша не знает, готова ли она к новым отношениям. Также Квиткова отметила, что пока нет рядом того самого мужчины, с которым она могла бы начать строить что-то серьезное.
"Я верю, что появится в моей жизни человек, в которого я взаимно влюблюсь. Это вопрос времени. Все приходит в правильное мгновение, я не тороплюсь… Но мне, конечно, хотелось бы построить отношения и семью в будущем", — рассказала Даша.
С бывшим мужем Даша познакомилась на шоу "Холостяк" (девятый сезон). Они стали единственными участниками украинской адаптации всемирно-известного телепроекта, которые не только поженились, но и родили ребенка. Именно из-за сына Льва пара продолжает общаться.
Напомним, ранее мы писали, что Даша Квиткова прокомментировала приговор суда после громкого ДТП. Также мы рассказывали, что Квиткова честно призналась, что она никогда не рекламирует.
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