Даша Квиткова призналась, пошла бы она с Ди Каприо на свидание

Блогер Даша Квиткова. Скриншот: YouTube/Dasha_Astafieva

В прошлом году блогер Даша Квиткова рассталась с шоуменом Никитой Добрыниным. С тех пор в соцсетях ее часто спрашивают о личной жизни. Об этом спросила и блогер Даша Астафьева, а также предложила кандидатуры знаменитых мужчин для свидания.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Астафьевой.

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С кем Квиткова пошла бы на свидание

В новом выпуске шоу "Такі страви" Астафьева и Квиткова готовили не только карпа с грибами по рецепту из книги Осипы Заклинской "Новая кухня витаминная". Но и говорили о жизни. Астафьева предложила Квитковой викторину, в рамках которой бывшая жена Добрынина должна была ответить, кто из зарубежных звезд ей нравится.

Так, например, Даша не пошла бы на свидание с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Не секрет, что голливудская звезда встречается преимущественно с молодыми моделями, с которыми в основном расстается, когда им исполняется 25 лет.

"Потому что он вечный холостяк. Наверное, не пошла бы. Они несерьезные, эти вечные холостяки. Знаю, потому что подсматриваю, читаю. Знаю, что у меня уже возраст", — призналась Квиткова.

Даша не пошла бы на свидание и с Джастином Бибером. Для нее он выглядит еще как "ребенок". А вот певца, актера Гарри Стайлса Квиткова была бы рада видеть в своей компании. Более того, оказывается, одна из ее татуировок такая же, как у экс-солиста популярной группы One Direction.

Также свое "да" на свидание Квиткова сказала бы актерам Джейсону Момоа и Тому Харди.

Британский актор Том Харді. Фото: Instagram/tomhardy

Напомним, ранее мы писали, что Квиткова прокомментировала приговор суда после громкого ДТП. Также мы рассказывали, что никогда не рекламирует Даша Квиткова.