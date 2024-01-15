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Даша Квиткова призналась, пошла бы она с Ди Каприо на свидание

15 января 2024 21:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Даша Квиткова призналась, пошла бы она с Ди Каприо на свидание
Блогер Даша Квиткова. Скриншот: YouTube/Dasha_Astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом году блогер Даша Квиткова рассталась с шоуменом Никитой Добрыниным. С тех пор в соцсетях ее часто спрашивают о личной жизни. Об этом спросила и блогер Даша Астафьева, а также предложила кандидатуры знаменитых мужчин для свидания.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Астафьевой.

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В новом выпуске шоу "Такі страви" Астафьева и Квиткова готовили не только карпа с грибами по рецепту из книги Осипы Заклинской "Новая кухня витаминная". Но и говорили о жизни. Астафьева предложила Квитковой викторину, в рамках которой бывшая жена Добрынина должна была ответить, кто из зарубежных звезд ей нравится.

Так, например, Даша не пошла бы на свидание с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Не секрет, что голливудская звезда встречается преимущественно с молодыми моделями, с которыми в основном расстается, когда им исполняется 25 лет.

"Потому что он вечный холостяк. Наверное, не пошла бы. Они несерьезные, эти вечные холостяки. Знаю, потому что подсматриваю, читаю. Знаю, что у меня уже возраст", — призналась Квиткова.

Даша не пошла бы на свидание и с Джастином Бибером. Для нее он выглядит еще как "ребенок". А вот певца, актера Гарри Стайлса Квиткова была бы рада видеть в своей компании. Более того, оказывается, одна из ее татуировок такая же, как у экс-солиста популярной группы One Direction.

Также свое "да" на свидание Квиткова сказала бы актерам Джейсону Момоа и Тому Харди.

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Британский актор Том Харді. Фото: Instagram/tomhardy

Напомним, ранее мы писали, что Квиткова прокомментировала приговор суда после громкого ДТП. Также мы рассказывали, что никогда не рекламирует Даша Квиткова.

Даша Квиткова
Леонардо Ди Каприо
украинские звезды
Гарри Стайлз

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