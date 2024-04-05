Даша Суворова презентовала новый клип "Маки" - видео

Даша Суворова впервые за время войны выпустила щемящий клип на песню "Маки"
Известная украинская певица Даша Суворова впервые за долгое время представила клип на новую песню "Маки". Композицию исполнительница посвятила глубокой драме, которую пережила в личной жизни.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.
Даша Суворова растрогала украинцев новой видеоработой
Артистка написала песню "Маки" еще до начала войны. В ней звезда рассказывала об истории любви, которую узнала в родном Бахмуте.
Из-за полномасштабного вторжения РФ артистка потеряла своего любимого. Новую композицию певица посвятила личной глубокой драме.
"Это была моя личная потеря — текст я написала в трагическом, красивом мае. Сидела на балконе, на улице Городецкой, передо мной Киев был на ладони. А утром я получила страшное сообщение: "больше нет..."", — поделилась она.
На кадрах клипа певица играет в собственном моно спектакле. Главная героиня рассказывает историю своей любви в пустом зале, где "не столь важно быть услышанной, как иметь смелость петь для себя".
Цвета в видеоработе имеют символическое значение. Красный показывает любовь, а черный печаль. Композиция отражает глубокие чувства, где любовь и боль танцуют в вальсе.
Режиссером клипа стала Дарья Дрожденко, а саунд продюсером выступил Виталий Телезин.
Напомним, мы ранее писали, что Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками. А также певец Макс Барских выпустил клип на новую песню "В твоих глазах", на которую вдохновил его день, проведенный у моря.
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