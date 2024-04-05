Даша Суворова презентовала новый клип "Маки" - видео

Украинская певица Даша Суворова. Фото: менеджмент артиста

Известная украинская певица Даша Суворова впервые за долгое время представила клип на новую песню "Маки". Композицию исполнительница посвятила глубокой драме, которую пережила в личной жизни.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Даша Суворова растрогала украинцев новой видеоработой



Артистка написала песню "Маки" еще до начала войны. В ней звезда рассказывала об истории любви, которую узнала в родном Бахмуте.

Из-за полномасштабного вторжения РФ артистка потеряла своего любимого. Новую композицию певица посвятила личной глубокой драме.

"Это была моя личная потеря — текст я написала в трагическом, красивом мае. Сидела на балконе, на улице Городецкой, передо мной Киев был на ладони. А утром я получила страшное сообщение: "больше нет..."", — поделилась она.

На кадрах клипа певица играет в собственном моно спектакле. Главная героиня рассказывает историю своей любви в пустом зале, где "не столь важно быть услышанной, как иметь смелость петь для себя".

Фото из клипа "Маки". Фото: менеджмент артиста

Фото из клипа "Маки". Фото: менеджмент артиста

Фото из клипа "Маки". Фото: менеджмент артиста

Цвета в видеоработе имеют символическое значение. Красный показывает любовь, а черный печаль. Композиция отражает глубокие чувства, где любовь и боль танцуют в вальсе.

Режиссером клипа стала Дарья Дрожденко, а саунд продюсером выступил Виталий Телезин.

Напомним, мы ранее писали, что Дантес зажег в новом клипе с откровенными красотками. А также певец Макс Барских выпустил клип на новую песню "В твоих глазах", на которую вдохновил его день, проведенный у моря.