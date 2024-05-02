Демі Мур із доньками від Брюса Вілліса помірялись фігурою в бікіні

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Американська акторка Демі Мур поділилася відео, на якому веселиться зі своєю родиною під час мексиканських канікул. 61-річна зірка "Привида" показала своє підтягнуте тіло, пробігаючи по пляжу, де до неї приєдналися її доньки Румер, Скаут і Таллула разом із друзями сім’ї Патріком Хільгортом і Еріком Батербо.

Відповідне відео Демі показала у своїх соціальних мережах.

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На веселому відео група зображена на їхній розкішній віллі. Кліп під трек Елвіса Преслі Burning Love з Королівським філармонічним оркестром, демонструє повністю одягнену групу готову до вечірки. Демі першою кинулася в бік камери, але щойно вона пройшла повз, передяглася у бікіні з леопардовим принтом. Коли вона зупинилася на гарячому піску, повернулася та жестом рукою попросила решту її дітей приєднатися до неї.

Наступною була Таллула, яка сяяла в сірій сорочці з гірчично-жовтими брюками, чорній бейсболці та тонких темних окулярах. Пройшовши повз камеру, вона похизувалась своєю фігурою у фіолетово-білому смугастому бандо. Скаут та Румер зробили те ж саме. Однак остання зрозуміла, що забула свою 11-місячну доньку Луетту, тому побігла назад, щоб схопити малюка.

"Сімейна розвага на сонечку!", — Демі підписала милий ролик, водночас згадавши, що Патрік допоміг змонтувати відео.

Нагадаємо, доньки Брюса Вілліса приміряли бікіні у стилі Барбі. А раніше родина актора Брюса Вілліса прийшла на червону доріжку замість нього.