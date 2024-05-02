Деми Мур с дочерьми от Брюса Уиллиса померились фигурой в бикини

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Американская актриса Деми Мур поделилась видео, на котором веселится со своей семьей во время мексиканских каникул. 61-летняя звезда "Призрака" показала свое подтянутое тело, пробегая по пляжу, где к ней присоединились ее дочери Румер, Скаут и Таллула вместе с друзьями семьи Патриком Хильгортом и Эриком Батербо.

Соответствующее видео Деми показала в своих социальных сетях.

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На веселом видео группа изображена на их роскошной вилле. Клип под трек Элвиса Пресли Burning Love с Королевским филармоническим оркестром демонстрирует полностью одетую группу готовую к вечеринке. Деми первой бросилась в сторону камеры, после чего переоделась в бикини с леопардовым принтом. Когда она остановилась на горячем песке, то жестом попросила остальных ее детей присоединиться к ней.

Следующей была Таллула, в серой рубашке с горчично-желтыми брюками, черной бейсболке и тонких темных очках. Пройдя мимо камеры, она похвасталась своей фигурой в фиолетово-белом полосатом бандо. Скаут и Румер сделали то же самое. Однако последняя поняла, что забыла свою 11-месячную дочь Луэтту, потому побежала назад, чтобы схватить малыша.

"Семейный отдых на солнышке!", — Деми подписала милый ролик, в то же время вспомнив, что Патрик помог смонтировать видео.

Напомним, дочери Брюса Уиллиса примеряли бикини в стиле Барби. А раньше семья актера Брюса Уиллиса пришла на красную дорожку вместо него.