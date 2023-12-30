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Деми Мур показала пижамную вечеринку с дочерьми от Брюса Уиллиса

30 декабря 2023 14:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Деми Мур показала пижамную вечеринку с дочерьми от Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В этом году Деми Мур поделилась милым семейным видео празднования Рождества. Звезда опубликовала фото, на котором изображены три дочери от бывшего мужа Брюса Уиллиса — 35-летнюю Румер, 32-летнюю Скаут и 29-летнюю Таллулу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса с детьми, и бойфрендом Румер Дереком Ричардом Томасом, приняла участие в праздничном веселье, надев одинаковые розовые пижамы. Семья в приподнятом настроении открывала подарки.

 

Актриса Деми Мур с семьей. Фото: instagram.com/demimoore/
Актриса Деми Мур с семьей. Фото: instagram.com/demimoore/

 

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

 

Дочери Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Дочери Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

На собрании не был замечен 68-летний Брюс, его семья подтвердила, что он борется с лобно-височной деменцией. Деми и звезда "Криминального чтива" были женаты с 1987 по 2000 год, и с момента расставания пара поддерживала дружеские отношения. В 2007 году у Брюса начались отношения со второй супругой Эммой. Они обменялись обетами на острове Теркс и Кайкос в 2009 году.

 

Рождественский декор Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Рождественский декор Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Пара создала семью после рождения своей первой дочери по имени Мэйбл, и стала родителями второй девочки по имени Эвелин в 2014 году.

Семья звезды франшизы "Крепкий орешек" объявила, что он завершил карьеру актера после того, как в марте прошлого года ему поставили диагноз "афазия".

Эмма рассказала о проблемах со здоровьем своего мужа в интервью Today и заявила, что жизнь всей ее семьи пострадала от его состояния.

 

"Это тяжело человеку с диагнозом, тоже тяжело семье. И это ничем не отличается ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.

Напомним, супруга больного Брюса Уиллиса очаровала нежной фотографией с мужем.

Ранее дочь больного Брюса Уиллиса показала, как выглядит отец сейчас.

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