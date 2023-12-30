Деми Мур показала пижамную вечеринку с дочерьми от Брюса Уиллиса
В этом году Деми Мур поделилась милым семейным видео празднования Рождества. Звезда опубликовала фото, на котором изображены три дочери от бывшего мужа Брюса Уиллиса — 35-летнюю Румер, 32-летнюю Скаут и 29-летнюю Таллулу.
Об этом пишет Daily Mail.
Рождественская вечеринка Деми Мур
Актриса с детьми, и бойфрендом Румер Дереком Ричардом Томасом, приняла участие в праздничном веселье, надев одинаковые розовые пижамы. Семья в приподнятом настроении открывала подарки.
На собрании не был замечен 68-летний Брюс, его семья подтвердила, что он борется с лобно-височной деменцией. Деми и звезда "Криминального чтива" были женаты с 1987 по 2000 год, и с момента расставания пара поддерживала дружеские отношения. В 2007 году у Брюса начались отношения со второй супругой Эммой. Они обменялись обетами на острове Теркс и Кайкос в 2009 году.
Пара создала семью после рождения своей первой дочери по имени Мэйбл, и стала родителями второй девочки по имени Эвелин в 2014 году.
Семья звезды франшизы "Крепкий орешек" объявила, что он завершил карьеру актера после того, как в марте прошлого года ему поставили диагноз "афазия".
Эмма рассказала о проблемах со здоровьем своего мужа в интервью Today и заявила, что жизнь всей ее семьи пострадала от его состояния.
"Это тяжело человеку с диагнозом, тоже тяжело семье. И это ничем не отличается ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.
Напомним, супруга больного Брюса Уиллиса очаровала нежной фотографией с мужем.
Ранее дочь больного Брюса Уиллиса показала, как выглядит отец сейчас.
Читайте Новини.LIVE!