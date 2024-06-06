Демі Мур приписують роман із удвічі молодшим за неї співаком

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Актрису Демі Мур запідозрили, що вона зустрічається з колишнім чоловіком Софі Тернер, музикантом Джо Джонасом. Різниця у віці між ними становить 27 років: Демі Мур 61 рік, а Джо Джонасу — 34 роки.

Про це пише Daily Mail.

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Пару, яка фліртувала, помітили під час сніданку у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у Франції. Інсайдери, яких цитують британські таблоїди, стверджують, що пара має спільних друзів і вони зблизилися під час Каннського кінофестивалю.

Джо Джонас чотири роки був одружений із акторкою Софі Тернер. Про розлучення вони оголосили у вересні 2023 року, процес йшов зі скандалами: актрисі довелося виборювати опіку над своїми дочками. У недавньому інтерв'ю вона розповідала, що це були "найгірші дні в її житті". Незважаючи на складне розлучення, Софі Тернер називала Джо Джонаса чудовим батьком для своїх дочок.

За плечима Демі Мур три шлюби: з 1980 по 1985 рік вона була одружена з рок-музикантом Фредді Муром, з 1987 по 2000 рік — з актором Брюсом Віллісом, у цьому шлюбі вона народила трьох дочок — Румер, Скаут і Таллу, а з 2005- 2013 роки актриса була заміжня за актором Ештоном Кутчером.

Нагадаємо, Демі Мур відірвалася із дочками під час піжамної вечірки.