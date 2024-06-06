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Деми Мур приписывают роман с вдвое младшим ее певцом

6 июня 2024 08:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Деми Мур приписывают роман с вдвое младшим ее певцом
Актриса Деми Мур. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актрису Деми Мур заподозрили, что она встречается с бывшим супругом Софи Тернер, музыкантом Джо Джонасом. Разница в возрасте между ними составляет 27 лет: Деми Мур 61 год, а Джо Джонасу — 34 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Флиртующую пару заметили во время завтрака в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Инсайдеры, которых цитируют британские таблоиды, утверждают, что пара имеет общих друзей и они сблизились во время Каннского кинофестиваля.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by JOEJONAS (@joejonas)

 

Джо Джонас четыре года был женат на актрисе Софи Тернер. О разводе они объявили в сентябре 2023 года, процесс шел со скандалами: актрисе пришлось бороться за опеку над своими двумя дочерями. В недавнем интервью она рассказывала, что это были "худшие дни в ее жизни". Несмотря на сложный развод, Софи Тернер называла Джо Джонаса отличным отцом для своих дочерей.

За плечами Деми Мур три брака: с 1980 по 1985 год она была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром, с 1987 по 2000 год — за актером Брюсом Уиллисом, в этом браке она родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллу, а с 2005-2013 года актриса была замужем за актером Эштоном Кутчером.

Напомним, Деми Мур оторвалась с дочерьми во время пижамной вечеринки.

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