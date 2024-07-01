Дэвид Бекхэм рассказал, что влюбился в Викторию еще до их знакомства

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболист Дэвид Бекхэм признался, что "всегда знал, что будет" со своей супругой Викторией, еще до того, как они впервые встретились. Пара собирается отпраздновать 25-летие свадьбы 4 июля, и накануне события футболист вспомнил момент, когда он впервые увидел солистку Spice Girl.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвид рассказал, что впервые увидел Викторию в музыкальном клипе Spice Girls и сказал своему товарищу по Манчестеру Юнайтед Гарри Невиллу, что собирается "быть с ней".

"Я говорил, как только я увидел Викторию, я всегда буду с ней. За несколько месяцев до нашей встречи я был за границей со сборной Англии. Мы с Гэри Невиллом были в гостиничном номере, и было видео Spice Girls. Я показал на экран и сказал ему: "Эта девушка для меня, и я ее получу. Это были ее глаза, ее лицо. Она — мое представление о совершенстве", — вспоминает футболист.

Виктория поделилась подобными воспоминаниями: "Мне нравился Дэвид задолго до нашей встречи. Я помню, как давала интервью футбольному журналу, и они показали мне фотографии разных футболистов. Я понятия не имела, кто он, но помню, что в голову пришло одно слово: роскошный".

Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед, и он увидел ее с другого конца комнаты.

В январе 1998 года, лишь спустя год после знакомства, Дэвид и Виктория объявили о помолвке. Дэвид был одной из величайших звезд Англии и Манчестер Юнайтед, а Виктория была участницей The Spice Girls.

Говоря о предложении, Виктория тогда сказала: "Мы уже рассматривали несколько обручальных колец, но я не знала, какое он выбрал. Я сказала ему, каким будет кольцо моей мечты. Он вспомнил и сделал его специально для меня".

За несколько месяцев до свадьбы Дэвид и Виктория стали родителями своего первого совместного ребенка, сына Бруклина. Пара поженилась в 1999 году после двух лет отношений. Сейчас у них четверо детей: Бруклину 25 лет, Ромео 21 год, Крузу 19 лет и Харпер 12 лет.

В 2017 году Дэвид также поделился, что понадобились годы, чтобы узнать, что он больше всего любит в своей супруге.

Выступая в подкасте Джеймса Кордена This Life Of Mine, он сказал: "Да, она красива и да, она обольстительна, но мне нравится, что она много работает. Мы все еще ужинаем, смеемся и шутим, или ничего не говорим друг другу, и это важная часть отношений. Тихие минуты с супругой, детьми и семьей — это место, где я самый счастливый".

Бекхемы также ловко превратили свою семью в постоянно расширяющуюся империю бизнеса. Согласно списку самых состоятельных за 2024 год The Sunday Times, общее состояние Бекхэмов составляет 455 миллионов фунтов стерлингов.

Говоря об их отношениях для ELLE Spain, Виктория сказала: "Мой супруг является для меня вдохновением. Похожи ли мы на пару из документального фильма Netflix? Да. Любим веселиться, болтать, танцевать, выпить. И смеемся друг над другом. Это то, что нужно, что бы быть счастливыым. Я очень верю в смех, семью и дружбу. Я понимаю, что мы стали примером. Людям нравится видеть длительные отношения".

Напомним, Виктория Бекхэм показала пресс в известном глянце. А раньше Виктория Бекхэм поздравила нежно супруга с днем рождения.