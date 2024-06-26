У мережі з'явились уривки скандальної книги про коханок Бекхема

Девід Бекхем. Фото: Reuters

У мережі з'явилися уривки з книги Тома Бауера "Будинок Бекхемів", в яких він розповів подробиці про зради екс-футболіста своїй дружині. У книзі Девід і Вікторія зображені як "пара, пов'язана амбіціями, яка не раз була на межі розлучення".

Про це пише PageSix.

Читайте також:

Невідомі подробиці особистого життя Девіда Бекхема

У книзі пишуть про його роман із особистою помічницею Ребеккою Лус, яка розповіла, що у них були стосунки ще 2004 року. Вона також зізналася, що він зраджував і їй: якось вона застала його у ліжку з іспанською моделлю Естер Каньядас.

Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

"Я подивилася на нього з великою образою. Я думала, що я одна така", — казала Ребекка.

Девід Бекхем. Фото: Reuters

Том Бауер у своїй книзі також згадує інших коханок. Так, модель Селін Лорі розповіла, що переспала з Девідом у Данії у 2002 році. З футболістом вона познайомилася у барі. За твердженням Селін, футболіст після ігор часто знайомився з дівчатами і проводив з ними час.

У книзі також повідомляється, що багато жінок відзначали неприємне ставлення Бекхема до них.

"Він завжди виглядав так, ніби оцінює кожну жінку. Деякі дівчата жадали його уваги, але інші пізніше заявляли, що його поведінка була "страшною", — пише Бауер.

Як стверджує Бауер, насправді Девід та Вікторія Бекхем зберегли родину лише заради "бренду Бекхем", бо разом вони коштують більше, ніж окремо. Теплоти в їхньому шлюбі, як вважає автор, немає — це скоріше "ділові відносини". За словами письменника, Вікторію дуже засмучувала поведінка чоловіка, яка заважала її спробам створити портрет щасливої ​​родини.

Власниця салону краси Даніель Хіт стверджувала, що зустрічалася з футболістом у мадридському будинку Бекхемів. Сам він цей зв'язок заперечував. 2017 року на музичному фестивалі в Гластонбері Бекхема "вразила" модель та діджей — леді Мері Чартеріс, з якою він проводив час у закритому клубі.

Ще одна коханка, австралійська модель Сара Марбек, розповіла про листування із Девідом. Спортсмен писав їй, що хотів би "побачити її оголеною на ліжку" і фантазував про спільну душу: "Уявляю тебе в душі і хочу намилювати тебе все нижче і нижче". Бекхем також розповідав їй, що хоче "зняти" її, як героїню Джулії Робертс у фільмі "Красуня". Марбек також розкрила, що він вигадав для них кодові імена: Пітер Пен і Дінь-Дінь. Вікторія ж була Венді.

У книзі Бауер також пише про те, що Девід і Вікторія не змогли порозумітися з герцогами Сассекськими, тому що Меган Маркл намагалася поставити себе вище за Вікторію.

"У світі знаменитостей рейтинг Меган залежав від багатства і слави. Меган обманювала себе тим, що її статус у королівській родині ставить її вище за Вікторію в соціальній ієрархії", — стверджує Бауер.

Меган Маркл "була роздратована", коли зрозуміла, що Бекхеми мали значно більше багатства, ніж вона сама: "володіли п'ятьма будинками, мали постійний доступ до приватних літаків, вечірок на яхтах і набагато більше грошей". Ситуація остаточно стала напруженою, коли видання The Sun опублікувало статтю про те, що Вікторія нібито дала Меган пораду з макіяжу. Після цього принц Гаррі зателефонував Девіду і звинуватив у витік інформації в пресу. Вікторія ж заперечувала, що розповідала про це.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Девід та Вікторія Бекхем одружилися 1999 року. У пари четверо дітей — троє синів та дочка. За 25 років шлюбу Девід подарував Вікторії 15 обручок на честь їхнього кохання.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка з днем народження. А раніше Вікторія Бекхем вразила фотосесією для стильного глянцю.