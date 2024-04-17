Девід Бекхем вперше показав фото з сімейного архіву з нагоди 50-річчя дружини Вікторії

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід Бекхем поділився фото з особистого архіву. Футболіст таким чином привітав дружину Вікторію, якій 17 травня виповнилося 50 років.

Бекхем опублікував допис в Instagram.

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Відео з композицією Bee Gees More Than A Woman зображує фрагменти з життя Вікторії, починаючи з дитячого відео, на якому її старші діти Бруклін і Ромео вітають її з днем народження. На відео ретроспективні кадри Вікторії під час її кар’єри в Spice Girls, та її танцями зі своєю сім’єю. Девід поділився знімком дитинства, на якому Вікторія та її сестра Луїза позували з татовим Rolls Royce.

Він додав щирі слова про численні досягнення своєї дружини, написавши: "З днем народження мою прекрасну дружину…Ти можеш пишатися тим, що досягла та побудувала, гурт, бізнес і дружина капітана збірної Англії. Але ваш найбільший успіх — це твої діти, ти направляєш їх, любиш і навчаєш…Вони люблять тебе вимовно, ми всі тебе дуже любимо".

Девід також поділився історичними фотографіями з дня весілля пари в 1999 році, включно з тією, на якому вона позувала у своїй весільній сукні Vera Wang.

Її діти опублікували власні коментарі в Instagram. Ромео подякував мамі "за все", а старший син Бруклін поділився фотографією, на якій він був немовлям під час відпочинку з мамою.

Напередодні свого 50-річчя Вікторія поділилася власним емоційним дописом в Instagram.

Опублікувавши свою фотографію в бюстгальтері та костюмі зі своєї модної лінії, зірка подякувала Девіду та їхнім чотирьом "прекрасним" дітям за їх "безумовну любов і підтримку".

"Коли я готуюся перейти до 50-ти (звичайно, на підборах!), я почуваюся неймовірно щасливою, що досягла цієї віхи. Я завжди прагнула розширити можливості жінок і змусити їх почуватися найкращою версією себе. Для мене це означало довіряти своєму інстинкту та ніколи не йти на компроміс у своєму творчому баченні", — пише зірка.

Вона додала, що пишається своєю кар'єрою, від поп-зірки до модельєра, написавши: "Я вірю, що ти можеш бути всім: поп-зіркою, мамою, дружиною, дизайнером…Моєю пристрастю завжди було мріяти про велике, а потім мріяти про ще більше! Спершу повірте в себе — усі інші підуть. І якщо вам справді пощастить, ви знайдете когось, хто вірить у вас навіть більше, ніж ви самі".

Подякувавши Девіду, зірка сказала, що "вічно вдячна за безумовну любов і підтримку, а також за прекрасних дітей: "Я так пишаюся, так захоплююся тим, якими добрими, працьовитими, талановитими людьми ви всі стаєте".

Завершуючи свій пост обіцянкою, що вона продовжуватиме прагнути до більшого, Вікторія заявила: "Отже, хочу робити більше того, що мені подобається, з людьми, яких я люблю". Я дуже вдячна своїй родині, моїм друзям і моїй неймовірній команді! Це початок нового захоплюючого розділу, і я тільки починаю".

У свій день народження Вікторія зробила ще один допис в Instagram, присвячений своїй родині.

Поділившись дитячими фотографіями, зробленими у її дитинстві, вона написала: "Сім’я — це все...Я б не була тим, ким я є сьогодні, без мого прекрасного чоловіка, чудових дітей і батьків!!".

Нагадаємо, Девід Бекхем показав фото дорослої доньки у вечірній сукні. А раніше Вікторія Бекхем показала, як тренується із паламаною ногою.