Дэвид Бекхэм впервые показал фото из семейного архива по случаю 50-летия супруги Виктории

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид Бекхэм поделился фото из личного архива. Футболист таким образом поздравил супругу Викторию, которой 17 мая исполнилось 50 лет.

Бекхэм опубликовал пост в Instagram.

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Дэвид Бекхэм поздравил супругу с днем рождения

Видео с композицией Bee Gees More Than A Woman изображает фрагменты из жизни Виктории, начиная с детского видео, на котором ее старшие дети Бруклин и Ромео поздравляют ее с днем рождения. На видео ретроспективные кадры Виктории во время ее карьеры в Spice Girls, с ее танцами со своей семьей. Дэвид поделился снимком детства, на котором Виктория и ее сестра Луиза позировали на Rolls Royce отца.

Он добавил искренние слова о многочисленных достижениях своей супруги, написав: "С днем рождения мою прекрасную жену…Ты можешь гордиться тем, чего достигла и что построила, группа, бизнес и супруга капитана сборной Англии. Но твой самый большой успех — это твои дети, ты направляешь их, любишь и учишь…Они любят тебя, мы все тебя очень любим"

Дэвид также поделился историческими фотографиями со дня свадьбы пары в 1999 году, включая ту, на котором она позировала в своем свадебном платье Vera Wang.

Ее дети опубликовали свои комментарии в Instagram. Ромео поблагодарил маму "за все", а старший сын Бруклин поделился фотографией, на которой он был младенцем во время отдыха с мамой.

В канун своего 50-летия Виктория поделилась своим эмоциональным постом в Instagram.

Опубликовав свою фотографию в бюстгальтере и костюме со своей модной линии, звезда поблагодарила Дэвида и их четырех "прекрасных" детей за их "безусловную любовь и поддержку".

"Когда я готовлюсь перейти к 50-ти (конечно, на каблуках), я чувствую себя невероятно счастливой, что достигла этой вехи. Я всегда стремилась расширить возможности женщин и заставить их чувствовать себя лучшей версией себя. Для меня это означало доверять своему инстинкту и никогда не идти на компромисс в своем творческом видении", — пишет звезда.

Она добавила, что гордится своей карьерой, от поп-звезды до модельера, написав: "Я верю, что ты можешь быть всем: поп-звездой, мамой, супругой, дизайнером...Моей страстью всегда было мечтать о великом, а потом мечтать о еще большем! Сначала поверьте в себя — все остальные уйдут. И если вам повезет, вы найдете кого-то, кто верит в вас даже больше, чем вы сами".

Поблагодарив Дэвида, звезда сказала, что "вечно благодарна за безусловную любовь и поддержку, а также за прекрасных детей: "Я так горжусь, так восхищаюсь тем, какими добрыми, трудолюбивыми, талантливыми людьми вы все становитесь".

Завершая свой пост обещанием, что оно будет продолжать стремиться к большему, Виктория заявила: "Хочу делать больше того, что мне нравится, с людьми, которых я люблю. Я очень благодарна своей семье, моим друзьям и моей невероятной команде! Это начало новой увлекательной главы, и я только начинаю".

В свой день рождения Виктория сделала еще один пост в Instagram, посвященный ее семье.

Поделившись детскими фотографиями, сделанными в ее детстве, она написала: "Семья — это все...Я бы не была тем, кем я являюсь сегодня, без моего прекрасного супруга, замечательных детей и родителей!!".

Напомним, Дэвид Бекхэм показал фото взрослой дочери в вечернем платье. А раньше Виктория Бекхэм показала, как тренируется со сломанной ногой.