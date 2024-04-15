Вікторія Бекхем похизувалась своїм напівоголеним чоловіком

Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем побалувала шанувальників знімком свого чоловіка Девіда без сорочки. Фото вона зробила, коли насолоджувалася тренуванням у спортзалі.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі зірки.

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Вікторія сфотографувала 48-річного Девіда, який демонстрував свій татуйований торс у шортах. Сидячи на лавці в їхньому домашньому тренажерному залі, спортсмен одягнув бейсболку і посміхався.

Спортсмен Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Суботнє ранкове тренування з цим підтягнутим хлопцем! Не дякуйте!!! Цілую", — написала Вікторія.

Бекхем також поділилася фото, на якому одягла чорний спортивний бюстгальтер і легінси в тон. Зірка також показала свою зламану ногу.

У День Святого Валентина Бекхем отримала перелом ноги після того, як впала під час тренування, тепер змушена носити медичний черевик і користуватися милицями. Чоловік зірки навіть подарував їй спеціальний самокат.

Нагадаємо, Девід Бекхем потішив дружину оригінальним сюрпризом. А Вікторія Бекхем показала спортивне тренування після травми.