Вікторія Бекхем похизувалась своїм напівоголеним чоловіком
Дизайнерка Вікторія Бекхем побалувала шанувальників знімком свого чоловіка Девіда без сорочки. Фото вона зробила, коли насолоджувалася тренуванням у спортзалі.
Відповідний допис з'явився у соціальній мережі зірки.
Вікторія Бекхем показала чоловіка на тренуванні
Вікторія сфотографувала 48-річного Девіда, який демонстрував свій татуйований торс у шортах. Сидячи на лавці в їхньому домашньому тренажерному залі, спортсмен одягнув бейсболку і посміхався.
"Суботнє ранкове тренування з цим підтягнутим хлопцем! Не дякуйте!!! Цілую", — написала Вікторія.
Бекхем також поділилася фото, на якому одягла чорний спортивний бюстгальтер і легінси в тон. Зірка також показала свою зламану ногу.
У День Святого Валентина Бекхем отримала перелом ноги після того, як впала під час тренування, тепер змушена носити медичний черевик і користуватися милицями. Чоловік зірки навіть подарував їй спеціальний самокат.
Нагадаємо, Девід Бекхем потішив дружину оригінальним сюрпризом. А Вікторія Бекхем показала спортивне тренування після травми.
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