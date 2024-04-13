Девід Бекхем зачарував фото з дорослою донькою у вечірній сукні

Футболіст Девід Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболіст Девід Бекхем поділився знімком з дочкою, зробленим на весіллі друга. 48-річний спортсмен поділився чарівним зображенням 12-річної Харпер, яка сидить у нього на колінах.

Фото Девід показав у своєму Instagram.

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На знімку Харпер була в білій атласній сукні без бретелей. Батько та донька, як завжди, демонстрували ніжність.

Раніше футболіст відповів критикам під час поїздки до Бангкока, що цілує в губи всіх своїх дітей, окрім свого старшого сина Брукліна.

Хоча багато хто називав попередні зображення їхніх поцілунків "красивими" та демонстрацією "тісного зв’язку" у нього з Харпер, Девід також отримав шквал негативних коментарів, оскільки інші стверджували, що допис був "огидним".

Збентежений бурхливою реакцією, яку отримав, Девід сказав: "Я цілую всіх своїх дітей в губи. Брукліна, мабуть, що ні. Ми хочемо показати нашим дітям любов, ми захищаємо їх, піклуємося про них і підтримуємо".

Розповідаючи про свою роль батька, Девід додав: "Найбільш особлива річ у світі — мати дітей".

Як і Девід, Вікторія раніше ділилася фотографіями, на яких вона цілує Харпер.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем прийшла на милицях на модний показ. А Вікторія Бекхем похизувалась фігурою на обкладинці глянцю.