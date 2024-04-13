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Дэвид Бекхэм очаровал фото со взрослой дочерью в вечернем платье

13 апреля 2024 10:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дэвид Бекхэм очаровал фото со взрослой дочерью в вечернем платье
Фуболист Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/davidbeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Футболист Дэвид Бекхэм поделился снимком с дочерью, сделанным на свадьбе друга. 48-летний спортсмен поделился фото с 12-летней Харпер, сидящей у него на коленях.

Фото Дэвид показал в своем Instagram.

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На снимке Харпер была в белом атласном платье без бретелек. Отец и дочь, как всегда, демонстрировали нежность.

Ранее футболист ответил критикам во время поездки в Бангкок, что целует в губы всех своих детей, кроме своего старшего сына Бруклина.

 

Хотя многие называли предыдущие изображения их поцелуев "красивыми" и демонстрацией "тесной связи" у него с Харпер, Дэвид также получил шквал негативных комментариев, поскольку другие утверждали, что пост был "отвратительным".

Обескураженный бурной реакцией, которую получил, Дэвид сказал: "Я целую всех своих детей в губы. Бруклина, может быть, нет. Мы хотим показать нашим детям любовь, мы защищаем их, заботимся о них и поддерживаем".

Рассказывая о своей роли отца, Дэвид добавил: "Самая невероятная вещь в мире — иметь детей".

Как и Дэвид, Виктория раньше делилась фотографиями, на которых она целует Харпер.

Напомним, Виктория Бекхэм пришла на костылях на модный показ. А ранее Виктория Бекхэм похвасталась фигурой на обложке глянца.

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