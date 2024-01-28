Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вікторія Бекхем похизувалася стрункими ніжками у мінішортах arrow

Вікторія Бекхем похизувалася стрункими ніжками у мінішортах

28 січня 2024 08:31
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Вікторія Бекхем похизувалась стрункими ніжками у мінішортах
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Вікторія Бекхем знялася у фешн-зйомці для журналу Financial Times HTSI. Колишня Spice Girl була обрана зіркою обкладинки щотижневого додатку про стиль життя. Тема розмови — імперія моди та краси VB, яка торік отримала прибуток після низки фінансових невдач.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Вікторія Бекхем знялась у стильній фотосесії

49-річна Вікторія приміряла в фотосесії об'ємний светр і черевики-броги, а також комбінізон з мінішортами. Знімки зроблені фотографом Натаніелем Голдбергом.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

"Як приємно говорити про все, що стосується моди та краси Вікторії Бекхем! Я так пишаюся тим, що ми маємо сьогодні..." — підписала світлини Бекхем.

У жовтні дизайнерка розповіла Vogue France, що її однойменний бренд нарешті приніс прибуток приблизно через 15 років після запуску.

"Це лише початок. У мене багато амбіцій, і я наполегливо працюю, щоб досягти своїх цілей. Я ніколи не чекаю, поки щось просто впаде мені на коліна. Це такий хвилюючий час. Цього року ми отримали прибуток! Це потребує часу, особливо для незалежного бренду. Мої парфуми мені належать. Тепер, коли я заклала фундамент, можна починати справжню роботу", — розповіла зірка.

Розкішний модний бізнес розширився на Європу та Близький Схід, а річні звіти свідчать про те, що бренд також розширювався на нові продукти, запустивши шкіряні вироби та лінійку VB Body.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку.

Раніше Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.

Вікторія Бекхем
закордонні зірки
зірки
фотосесія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі