Вікторія Бекхем похизувалась стрункими ніжками у мінішортах

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Вікторія Бекхем знялася у фешн-зйомці для журналу Financial Times HTSI. Колишня Spice Girl була обрана зіркою обкладинки щотижневого додатку про стиль життя. Тема розмови — імперія моди та краси VB, яка торік отримала прибуток після низки фінансових невдач.

Про це пише Daily Mail.

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49-річна Вікторія приміряла в фотосесії об'ємний светр і черевики-броги, а також комбінізон з мінішортами. Знімки зроблені фотографом Натаніелем Голдбергом.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: ft.com

"Як приємно говорити про все, що стосується моди та краси Вікторії Бекхем! Я так пишаюся тим, що ми маємо сьогодні..." — підписала світлини Бекхем.

У жовтні дизайнерка розповіла Vogue France, що її однойменний бренд нарешті приніс прибуток приблизно через 15 років після запуску.

"Це лише початок. У мене багато амбіцій, і я наполегливо працюю, щоб досягти своїх цілей. Я ніколи не чекаю, поки щось просто впаде мені на коліна. Це такий хвилюючий час. Цього року ми отримали прибуток! Це потребує часу, особливо для незалежного бренду. Мої парфуми мені належать. Тепер, коли я заклала фундамент, можна починати справжню роботу", — розповіла зірка.

Розкішний модний бізнес розширився на Європу та Близький Схід, а річні звіти свідчать про те, що бренд також розширювався на нові продукти, запустивши шкіряні вироби та лінійку VB Body.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала ідеальну родину та незвичний подарунок чоловіку.

Раніше Девід Бекхем влаштував дочці відпочинок під хмарами Нью-Йорка.